尼泊尔外长称绝不允许利用尼领土从事反华活动

尼泊尔外长卡德加说，尼坚定奉行一个中国政策，绝不允许利用尼领土从事任何反对中国、损害中国利益的活动。

据新华社报道，中国国务委员兼外长王毅星期三（8月10日）在山东青岛同来访的尼泊尔外长卡德加举行会谈。

卡德加说，尼坚定奉行一个中国政策，绝不允许利用尼领土从事任何反对中国、损害中国利益的活动，这一坚定承诺决不动摇。尼支持中方在西藏、新疆、香港等内部事务上的立场。尼方一贯主张应维护联合国宪章，认为没有任何国家有权将自己的意愿强加于人。尼坚持奉行和平共处五项原则，特别是尊重主权、互不干涉内政等基本准则，将继续同中国坚定站在一起，维护践行多边主义。尼认同全球发展倡议和全球安全倡议理念，愿积极研究参与对接。

王毅说，中方赞赏尼泊尔历届政府坚持一个中国原则，恪守不允许任何势力利用尼领土从事反华活动的承诺，赞赏卡德加外长再次坚定重申这一政策。面对当前世界乱局，中尼作为发展中国家和友好邻国，尤应相互支持，共同维护联合国的核心作用，维护不干涉内政这一国际关系的“黄金法则”。

双方将尽早商签共建“一带一路”实施方案，年内召开经贸联委会和贸易畅通工作组。中方欢迎尼扩大对华出口茶叶、中药材、农牧产品，鼓励中国企业赴尼投资，助尼发展制造业和现代农业，提升自主发展能力。

王毅还宣布，中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路可行性研究，年内派专家赴尼开展踏勘。中方给予尼方的98%税目产品零关税待遇将于9月1日正式生效，支持尼方用好这一政策红利，扩大对华出口。