台陆委会批北京白皮书一厢情愿罔顾事实

中国大陆国台办和国务院星期三（8月10日）发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，明确点出“一国两制”做为统一台湾的治理方案，且不放弃对台动武。台湾陆委会严正抗议并指出，大陆连日对台武力威逼，发布内容违反国际法和两岸事实的白皮书，通篇充斥“一厢情愿、罔顾事实”的谎言。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾陆委会说，大陆连日对台无所不用其极的武力威逼，在此压迫之下，发布所谓对台白皮书，陈述违反国际法及两岸事实的促统旧调，台方表达严正抗议。白皮书通篇充斥“一厢情愿、罔顾事实”的谎言，包括诓称所谓统一后发展前景，对侵犯台湾主权的粗暴行径推诿其过。

陆委会批评，北京这种政治操作粗糙拙劣，凸显其妄图以武力侵犯、破坏台海及区域和平的蛮横思维格局，也印证大陆长期失败僵化的对台工作局限。陆委会同时严正声明，台湾坚持“两岸互不隶属”、坚拒“一国两制”，这才是当前的台海现状与事实。

陆委会强调，中华民国是主权“国家”，大陆政权从未一日治理过台澎金马，其以扭曲事实的“一个中国”原则，错误引用联合国宪章，妄称对台主权、挑战国际秩序，已遭到国际社会及众多民主国家的严厉谴责与坚决反对。

陆委会称白皮书所谓新时代“对台总体方略”，仅为大陆二十大前对内交代，一贯扯谎的宣传伎俩。北京自欺欺人描绘台湾发展路径，只是徒劳枉然，台湾人民更极度反感，主流民意早已坚定拒绝“一国两制”。台湾前途只有台湾2300万人有权决定，绝不接受专制政权所设定的两岸终局。

陆委会也说，民主台湾是区域负责任的一方，大陆才是制造区域风险危机的最大问题。台方正告北京立即停止对台武力威胁与散布虚假陈述；应清楚体认台方坚持自由民主的宪政体制、中华民国与中华人民共和国互不隶属、主权不容侵犯并吞、中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志等“四个坚持”的主张与底线。台湾政府并呼吁全球民主伙伴持续支持台湾，遏止专制政权军事冒进的挑衅。

国民党也表明，无法认同并彻底反对北京发布的所谓统一白皮书，也绝对会坚持捍卫中华民国、守护民主自由与区域和平。