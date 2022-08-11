朱军涉性骚扰案二审维持原判

轰动一时的中国央视知名主持人朱军被指性骚扰案星期三（8月10日）二审开庭，因证据不足维持原判，并驳回原告周晓璇的全部上诉请求。

北京市第一中级人民法院在官微发布通报，法院星期三开庭二审，依法不公开开庭审理上诉人周某某与被上诉人朱某一般人格权纠纷案并当庭宣判。

通报称，原告、被告在庭审中依法陈述了各自的意见，进行了举证质证，发表了辩论意见。法院经审理认为，“上诉人周某某提交的证据不足以证明朱某对其实施了性骚扰行为，上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，故判决驳回周某某的全部上诉请求，维持原判”。

据法新社报道，周晓璇星期三抵达北京中院之前，警方封锁了人行道并记录过往行人的信息。

周晓璇在上庭前告诉法新社：“我仍然感到有点害怕和沮丧......一审的过程，是深度的二次伤害。”

网名“弦子”的周晓璇2018年7月在微信朋友圈发文称，2014年她在央视实习时遭朱军性骚扰。文章被她的友人、网名“麦烧同学”的徐超转发到微博，虽然帖文数小时后就被屏蔽，事件仍在中国舆论掀起轩然大波。

朱军随后否认指控，并控告周晓璇和徐超损害其名誉。周晓璇在2018年10月，正式提告朱军。

2021年9月14日，北京市海淀法院经过持续10个小时审理后，认为周晓璇提交的证据不足以证明朱军对其进行性骚扰的主张，故一审判决驳回周晓璇的诉讼请求。

周晓璇2018年指控朱军时，正值从西方兴起的反性侵运动“#MeToo”强势登陆中国，一些有社会地位的中国男性被公开举报性侵或性骚扰，包括大学教授、公益组织发起人、资深媒体人、公共知识分子等。朱军案被视为中国“#MeToo”运动的标志性案件。

