港区人大代表押后考察新疆

大约20名港区全国人大代表报名参加本月中旬到新疆考察之行，但星期三（8月10日）接获有关方面通知，受疫情影响，将延后这趟行程。

据香港《星岛日报》报道，上述考察团原定星期五（12日）早上从香港出发，在深圳完成七天检疫隔离，再赴新疆考察五到七天。但多名港区全国人大证实，10日早上突然收到有关方面通知，由于疫情关系押后上述行程，暂时未知何时成行。

本届港区全国人大代表任期将在明年结束。港区全国人大代表团团长马逢国说，原定于12日出发前往深圳隔离，再前赴新疆，但收到通知由于新疆暴发疫情而暂缓行程。目前暂未知何时可成行，希望当地疫情缓和后再前往考察。

全国人大常委谭耀宗早前指，因应近年西方很多传媒抹黑新疆，多名港区全国人大代表希望亲身到当地掌握事实，以正视听。他说，若这次无法前往实属可惜，但港区全国人大代表有这样的心，若能到新疆就会了解更多事实，对外澄清。

港区全国人大代表去年8月曾经以视频连线方式视察新疆，谭耀宗说，今年暂时不考虑以视频方式进行考察。

另据中国央视新闻客户端和中国新闻网报道，截至8月10日24时，新疆新增380例无症状感染者，其中伊犁州伊宁市284例，乌鲁木齐市53例。

新疆乌鲁木齐市人民政府副市长侯咏10日晚在疫情防控新闻发布会通报，为尽快阻断疫情传播蔓延，防范疫情风险外溢扩散，乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部决定自2022年8月10日上午8时起，对乌鲁木齐天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新区（新市区）、经开区（头屯河区）、米东区实行临时性静态管理措施，时间暂定五天。

侯咏说，在此期间，只要持有24小时核酸检测阴性证明和健康码绿码，就可以离开乌鲁木齐，目前没有任何的限制。

新疆乌鲁木齐市卫健委主任柯明介绍，乌鲁木齐本次疫情病毒来源不明、多链条并行，波及全市多个区县。病毒基因测序结果显示为奥密克戎BA.5.2变异毒株，具有更强的免疫逃逸能力、更强的传播力、更快的传播速度，导致疫情发生的隐匿性更强。