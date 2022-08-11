消息：台海军演后 美重新考虑对华征收关税措施

路透社引述消息透露，中国近期在台海进行大规模军演，导致拜登政府官员重新调整了他们的想法，包括是否取消对华进口商品征收关税，或者可能对北京征收其他关税。

据报道，为了抑制美国通货膨胀，拜登团队过去几个月以来，一直寻找各种减轻对中国进口商品征收关税的方法，包括取消部分商品关税、对于可能征收额外关税的商品发起“301调查”，以及扩大排除清单等。

白宫官员说，拜登目前仍未就此事作出决定，所有的选择还在讨论中。但报道引述一名消息人士说：“我认为台湾改变了一切。”

随着美国通货膨胀持续加速上升，拜登政府认为，减免对中国产品的关税有助降低美国消费者的负担，如能降低通货膨胀，对于即将在11月面临中期选举的民主党来说是一项利多。特朗普政府在2018年对中国发起贸易战，最终对价值约3500亿美元的中国进口商品课征惩罚性关税。

但中国对于美国众议院议长佩洛西访台的激烈反应，让拜登政府重新考虑关税的问题。据报道，美国既不想做出任何可能被中国视为升高局势的举动，也寻求避免在中国的侵略问题上，被外界视为退缩。

另一方面，美国商务部长雷蒙多星期三（8月10日）接受彭博电视采访时说，拜登权衡3500亿美元中国进口商品关税的未来之际，佩洛西访问台湾导致中美地缘政治关系陷入了“特别复杂”的境地。

“当然，这增加了一些挑战性......现在更难了，但我希望我们能把它抛在身后，回到一个可以展开更多讨论的状态。”

雷蒙多表示，拜登正考虑如何处理特朗普时期加征的关税，并在评估各种选项。她说，他“非常谨慎”，不想做出任何会伤害美国工人的事情。

“不过我知道他在关注这个问题。我们最近还再次讨论了，我估计他很快就会做出决定。”

佩洛西上周在北京严厉警告下坚持访问台北。她是25年来访问台湾的最高级别美国政客，而中国大陆官员称其此举为“挑衅”。