浙江义乌市实行三天全域静默管理

因应浙江省义乌市当前疫情形势严峻复杂，义乌市冠病防控指挥部决定，从8月11日零时起，全市实施三天静默管理。

据中国央视新闻客户端报道，为减少人员流动，巩固前期防控成果，彻底切断传播链，以最快速度打好疫情防控歼灭战，义乌市疫情防控指挥部研究，决定实行临时性全域静默管理。

根据通告，义乌市从8月11日零时起，全市实施三天静默管理，全市域（除大陈、赤岸以及高风险区外）参照中风险区（管控区标准）管控。其中，高风险区（封控区）实行“足不出户、上门服务”，生活物资配送到户，上门开展核酸采样。其他地区实行“足不出区”，生活物资配送到点，错时取物和参加核酸采样，全程戴口罩，严禁聚集。

通告称，静默期间，义乌全市除医疗机构、保障基本民生单位外，所有公共场所暂停运营。“四保”企业、“白名单”企业、重点物流园区、重点物流企业和其他重点企业，符合封闭式管理条件的，可以闭环生产经营，达不到要求的，暂停生产经营。其他工业和商贸企业暂停生产经营活动。

通告还说，义乌全市高校、中小学校、幼儿园、校外教培机构暂停线下教学；养老院、儿童福利院等机构实行封闭式管理；民间信仰场所、宗教活动场所等暂停开放；行政服务中心、社会治理中心、信访接待等实行线上办公。全市市民非必要不出义，非必要不来义，除保生活、保生产、保抗疫等车辆外，其他车辆原则上不进不出。过境车辆绕道通行。展会、促销会、交流会、论坛和广场舞等所有聚集性活动一律暂停，严禁家庭、朋友聚会聚餐。

通告指出，以上全域静默管理措施将根据疫情形势变化及时动态调整，对拒不执行的按相关法律法规追究责任。

另据金华市冠病疫情防控工作星期四（8月11日）新闻发布会消息，8月10日晚上9时至8月11日上午9时，浙江义乌新增阳性感染者24例。截至11日9时，义乌“8.2”疫情发生以来，累计报告本土阳性感染者500例，其中41例确诊病例、459例无症状感染者。

“嘉兴发布”和“绍兴发布”8月10日和8月9日推送的“疾控中心提醒”和“防控办紧急通告”，为做好疫情外防输入工作，倡导市民非必要不出省、少出市。

上述提醒和通告称，目前中国疫情形势严峻，省内外多市发现本土阳性病例，至9日下午3时全中国有1234个中高风险区，分布在22个省（自治区、直辖市），疫情输入风险持续加大。

根据提醒和通告，浙江省内的义乌疫情尚未完全控制，省外尤其是海南省、西藏自治区等旅游景区疫情严重，请准备出行的市民暂时持观望态度。避免前往中高风险地区所在设区市（直辖市为所在区）、已有本地阳性病例报告的地区和边境城市。已在疫情发生地的人员，若处于高中低风险地区的，请暂缓返回。

提醒和通告还说，对市外来人和返回人员，嘉兴和绍兴两地都要求第一时间向社区（村）或酒店、所在单位报告，做好健康管理措施，主动进行两次核酸检测，即落地一次、第三天一次，后续按常态化检测要求执行。