隔离政策松绑 香港离境航班搜索量激增290%

根据旅行公司Expedia数据，在特区政府星期一（8月8日）宣布缩短酒店隔离要求后的24小时，香港离境航班的在线搜索量激增了290%。

据彭博社报道，Expedia表示，最热门的目的地是泰国首都曼谷，其次是日本的大阪，航班搜索量都比之前七天的平均水平增长了十倍。Expedia提到，亚洲境内的旅行最受欢迎——飞往首尔、普吉岛和新加坡的航班也需求强劲。

Expedia亚洲公共关系主管Lavinia Rajaram星期三（10日）在声明中说：“虽然缩短隔离要求在重新激发旅行兴趣方面显然发挥了关键作用，但Expedia的航班搜索数据表明，香港人对恢复海外旅行的兴趣过去六个月一直在逐步升温。”

Rajaram表示，今年4至6月，Expedia.com.hk上对国际航班搜索的兴趣较上一季度增长了60%。

香港已将强制性酒店隔离时间从七天缩短至三天，到港旅客需在接下来的四天每天进行核酸检测，并不得前往餐馆等高风险场所。不过，香港防疫限制的放松落后于世界其他大多数地区，而且抵港人士如果检测结果呈阳性还会被送去集中隔离。为此，许多人呼吁进一步放松限制。

根据Expedia，港府在星期一作出以上宣布后，亚洲地区四到七天行程的搜索量增加了一倍。该公司说，此类行程“短期内肯定是香港游客的念想”。

Expedia表示，6月份的一项研究发现，阻碍香港居民出境旅行的主要因素是担心隔离要求复杂而且成本高昂。

中国最大的在线旅行社携程星期二（9日）表示，在隔离新规发布后，香港入境航班预订量较前一日跃升了249%，离境航班预定量增长了176%。