海外旅客下周起抵台免持核酸检测阴性证明

台湾中央流行疫情指挥中心星期三（8月10日）宣布，从下星期一（8月15日）零时起，所有赴台旅客无需再持搭机前两天内的核酸检测（PCR）阴性证明。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，随着国际疫情趋稳，台湾入境管制逐步放宽，入境检疫在6月15日从“7+7”改为“3+4”（三天居家检疫及检疫期满后接续四天自主防疫），每周入境总量在7月初提升至4万人次。7月14日起，台湾人和持有效居留证者，以及所有赴台转机者搭机前都不必再持两天内PCR阴性证明。

台湾入境管制10日再度放宽，自15日零时起，所有赴台旅客搭机前，都不必持两天内PCR阴性证明，但境外筛检阳性者，维持自采检日起七天内暂缓搭机的规定。

指挥中心指挥官王必胜说，外国旅客目前占所有入境者10％，入境后仍需做唾液PCR筛检，入境检疫“3+4”也持续实施，“防线仍在，对于取消阴性报告的风险可以接受”。

王必胜指出，台湾疫情持稳，但奥密克戎变异株BA.5威胁越来越大，预期8月中下旬就会有一波BA.5感染潮，届时BA.5与BA.2会出现黄金交叉，台湾民众应注意做好预防，因此暂不开放旅行团和外国旅客赴台观光。

指挥中心自从7月1日快筛购买实名制进入第三轮后停滞至今，由于预估BA.5感染潮将至，指挥中心10日说，下周将启动第四轮快筛购买实名制，确切贩卖时间和方式等细节，8月11日（星期四）下午2时的记者会，由指挥中心发言人庄人祥说明。