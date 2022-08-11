山东临沭展开核酸检测“大比武” 网民批如同儿戏

中国多家媒体报道，山东省临沂市临沭县星期二（8月9日）发布《关于开展全市全员核酸检测“大比武”活动的通告》，其中活动包括全县全员核酸检测和随机抽取一个社区和一个村庄设定为中风险区。这项消息经曝光后引来中国网民群嘲，纷纷批评当局将原本严肃的疫情防控政策“变得如同儿戏”。

这份由山东省临沂市临沭县卫健局微信公众号“健康临沭”发布的通告，目前已被删除。

根据财新网等媒体报道，除了上述要求，通告也要求到当地居民在“大比武”活动期间，不要对活动场景进行非法传播，不拍照录像，不在微信、微博等社交媒体平台随意转发活动现场相关图片、视频，以避免造成不良社会影响。

通告还提到，活动期间部分区域将进行局部封控，现场需拉警戒线等。“本次核酸检测是一次全链条、全过程、全要素综合实战演练”。

据财新网，“大比武”活动已经完成，并引述一名临沭县市民说，小区内的采样点与平时差异不大，但听说在被抽中中风险区的社区，工作人员从早上五时开始挨家挨户进门做核酸。

一名临沐县市民告诉财新网，按照社区要求，自己在早上9时半前完成检测，现场全程视频监控，一米间隔控制地更精细，还加装了测温仪设备，“比有疫情的时候都严格”。

报道称，这次临沭县核酸检测“大比武”活动是临沂市统一部署的。

临沭县疫情防控指挥部工作人员星期三（10日）告诉红星新闻，上述全员核酸检测“大比武”活动是应临沂市疫情防控指挥部要求组织的，为了检验当地在疫情突发情况下的核酸检测能力，“就像火灾、地震演练”。

该工作人员还向红星新闻解释了随机抽取中风险区的做法，称若所住社区被设定为中风险区，根据疫情防控措施要求将进行封闭管理，“封控时间从设立中风险区开始，核酸检测完成即可结束”。

通告在网络上引起不少网民讨论，甚至一度登上微博热搜。有网民说：“比武为啥不比比发展经济呢”“有些事一旦脱离了科学，就毫无底线了”“不明白比武的意义在哪”。也有网友说：“对于非疫情风险区，我一直认为应逐渐削减核酸检测次数，而不应该过度频繁的核酸检测，过度无用成本不说，也带来很多不便”“一句’随机抽取1个社区和村庄设定为中风险区‘，将原本严肃的疫情防控政策变得如同儿戏，轻飘飘就带过了其给民众生活带来的影响。”

在凤凰新闻客户端针对这则通告设立的投票调查中，高达84%的网民认为“不支持，太折腾人了”，只有16%表示“支持。截至8月10日14时30分，已有25000余人参与投票。

据报道，临沂市上次出现疫情为今年7月。据临沂市卫健委官网，7月6日至18日，全市累计发现390例阳性感染者，主要在兰陵县和兰山区，罗庄区、河东区亦有分布。7月22日，临沂市实现中高风险区“清零”，至今一直保持全域低风险。