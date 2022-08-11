民调：桃园六成民众认为林智坚应退选

台湾民意基金会公布的最新民调显示，桃园市六成民众认为被台湾大学以涉嫌论文抄袭，建议撤销其硕士学位的民进党桃园市长参选人林智坚应该退选。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾民意基金会董事长游盈隆说，从六都16县市角度来看，每一个区域都呈现多数人认为林智坚应该退选，包括民进党大本营台南市和高雄市。其中最值得注意的是桃园市，六成二民众认为林智坚应该退选，二成不认为，这代表一个政治风暴已经成形。

游盈隆分析，从年龄层来看，每一个年龄层都呈现多数人认为林智坚应该退选，尤其以20到24岁社会新鲜人最凸显，七成二认为林智坚应该退选，二成四认为不应该；40到59岁青壮年族群，也有过半数人有同感。

台湾民意基金会以“民进党桃园市长候选人林智坚陷入硕士论文抄袭风波，如果台大确认他论文抄袭，您觉得他应不应退选？”为题；在8月8日和9日两天针对全台20岁以上成年人进行调查访问，台大则在9日宣布建议撤销林智坚硕士学位。

台湾民意基金会星期四（8月11日）公布的最新民调显示，48%民众认为他应该退选，28.3%认为不应该，16.1%没意见，7.6%没意见、拒答。

游盈隆说，从政党支持角度来看，民进党支持者中，二成八认为林智坚应该退选，五成六不认为；国民党支持者中，八成一认为林智坚应该退选，8.9%不认为；民众党支持者中，六成七认为林智坚应该退选，二成五不认为；时代力量支持者中，六成三认为林智坚应该退选，二成三不认为；台湾基进支持者中，三成三认为林智坚应该退选，四成五不认为；中性选民中，四成四认为林智坚应该退选，一成四不认为。