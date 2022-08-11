中国科技股大跌后多头跃跃欲试 但疑虑仍存

美国媒体报道，在市值缩水逾万亿美元后，许多投资者认为中国三大科技股已经见底。但持怀疑态度的人士则说，中国科技行业面临的最大问题仍未得到解决。

据《华尔街日报》报道，自去年2月合计市值触顶以来，阿里巴巴、腾讯和美团的总市值已经缩水逾1.2万亿美元。不止是这三家巨头，中国科技股普遍大跌。报道说，中国极其严格的动态清零抗疫政策、国内经济放缓以及中国政府对科技行业的整顿举措都给科技股带来拖累。

电商巨头阿里巴巴的市值曾高达8580亿美元，而截至星期三（8月10日）为2400亿美元。互联网巨头腾讯的股价在本月早些时候跌至多年低点，这三只股票中表现最好的美团也已从2021年2月的峰值下挫了约60%。腾讯旗下的微信在中国社交媒体中占据着主导地位，该公司还持有外卖巨头美团的少数股份。

一些投资者现在嗅到了买入机会。虽然多头之前过早的唱多中国科技板块，但一些大型基金经理目前押注，中国政府对科技公司的态度趋于温和以及一些消费反弹的迹象将有助于推动科技股走高。

政治压力的缓解也许是最令人鼓舞的消息。《华尔街日报》报道，中共政治局4月底暗示，针对科技行业的整治行动即将结束。政府还结束了对网约车公司滴滴长达一年的调查，上个月对该公司开出12亿美元的罚单。

报道引述摩根资产管理大中华区股票基金经理Rebecca Jiang说，政治局会议标志着大环境较2021年出现转折。Jiang共同管理着规模62亿美元的基金China Fund，该基金今年买入了阿里巴巴及其竞争对手京东集团的股票。

此外，还有更多的基本面因素让看好中国科技行业的投资者感到欢欣鼓舞，包括消费初露复苏迹象，以及人们感觉中国的科技公司已经学会了如何撑过经济放缓。阿里巴巴在最近的财报中提到了消费复苏。

总部位于纽约的投资公司GW&K Investment Management的合伙人兼基金经理Nuno Fernandes说，人们认为，像阿里巴巴这样的中国互联网股目前收入增长平缓的局面将持续一段时间。Fernandes说：“我们不这样认为。”

他说，其中一些公司的成本削减措施为2023年收益增长创造了强大的潜力。Fernandes说，这些公司的收入增速可能放缓，但吸引力犹存。他的公司今年增持了阿里巴巴股票，此前曾在2020年下半年大幅减持该股。

中庸资本驻香港合伙人张逸修也认为，科技公司现在更善于优化成本，且在业务扩张方面更加谨慎。他说，相信2022年下半年的情况会好于上半年。

并非所有人都对此深信不疑。根据Morningstar Direct的数据，KraneShares旗下CSI China Internet ETF今年7月的资金流出规模达到3.86亿美元，是去年12月以来的单月之最。目前该基金管理的逾68亿美元资产中有26%投资于阿里巴巴、腾讯和美团。

软银集团星期三表示，该公司对阿里巴巴的持股比例将从23.7%降至14.6%；这是软银用阿里巴巴股份结算大量此前达成的衍生品合约的结果。

据报道，部分问题在于，随着国内不确定性来源出现缓解迹象，地缘政治风险却在上升。中国在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯的支持，以及围绕台湾问题的紧张局势加剧，令本就令人忧心的中美关系雪上加霜。

瑞银全球财富管理首席投资办公室的大中华区股票业务主管Eva Lee表示，令人担忧的事情是，地缘政治风险以及中国疲软房地产市场对经济造成的潜在不利影响将吓退进一步的投资。她说：“我们现在担心的不是投资者撤出这些科技股，而是这些公司吸引不到新的投资”。

还有一个市盈率的问题。分析师说，中国科技股高速增长的日子已经过去了，这意味着未来的盈利预期需要过渡到一种新的常态模式。

晨星驻香港的资深股票分析师Kai Wang表示，他不认为市盈率将很快回归三到五年前的水平。

阿里巴巴早前公布，4至6月的收入已降至307亿美元，为该公司八年前上市以来首次下降。腾讯和美团将在本月晚些时候发布业绩。

但最大的威胁将来自于中国经济放缓。中国4至6月GDP同比仅增长0.4%，是2020年第一季度以来最弱增速，当时刚刚暴发的冠病疫情给中国国内经济造成了严重破坏。

这正是看衰中国科技股的空头所秉持的一个关键论点，分析师认为，尽管中国科技行业的利空消息可能正在消散，但并不一定意味着利好就会接踵而来。

运营Short China Internet ETF的AXS Investment的董事总经理Matthew Tuttle说，这些中国科技股的价值可能被低估了。但他称，可这些科技股可能会在很长一段时间内都保持被低估的状态。