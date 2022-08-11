调查：TikTok在青少年中异军突起 但YouTube仍是王者

皮尤研究中心的一项新调查显示，声称自己长时间上网的青少年人数自2015年以来几乎增加了一倍，这反映出社交媒体的竞争格局正在迅速发生变化。

据《华尔街日报》报道，该调查发现，YouTube在美国青少年中是最受欢迎的社媒平台，在这个各方都想争取的人口群体里，95%的受访者表示他们使用YouTube网站或其移动应用。字节跳动的视频共享平台TikTok是2018年在美国推出的，因此当皮尤上一次进行此类调查时该应用在美国还不存在，而现在，13至17岁的群体中约有67%的青少年在使用TikTok。

近乎一半的受访美国青少年表示他们“几乎总是”在上网，相比之下2015年皮尤调查报告中的类似行为比例为24%。

具体到使用哪种社交媒体平台，35%的受访美国青少年表示，他们几乎一直在使用至少一个主要平台。皮尤在2015年的调查里没有询问青少年这个问题。

该研究显示，近年来，Meta的旗舰应用面簿（Facebook）在青少年中的受欢迎程度大幅下降。在2015年的调查中，有71%的受访青少年说他们使用Facebook，而这次调查里则只有32%的青少年如此声称。

Meta旗下的Instagram和Snap旗下的Snapchat在青少年使用平台的比例排名中分别占据第三和第四位。与上一次调查相比，这两个平台在青少年用户中的受欢迎程度都有所提高。

年轻的用户，尤其是青少年，被认为是时尚的创造者，因此备受广告客户的青睐。对些能够吸引并留住年轻用户的社媒平台来说，这些年轻用户意味长期商业机会，这些年轻用户可能会使用平台几十年。

大多数大型社交媒体公司，包括Meta和YouTube母公司Alphabet，一直都在自己的平台上针对短视频功能源源不断的投入资源，要与异军突起的TikTok竞争并吸引年轻用户。

报道引述皮尤的互联网和技术研究主任、该报告的共同作者Lee Rainie说：“整个形势在多个层面都发生了改变，不仅仅是平台本身变换了名字和内容，甚至有个别平台在不久前还是一种形式，而现在则变成另一种样子。”这份报告调查了1316名青少年。

报告还显示，社交媒体已经通过各种方式深深嵌入到许多青少年的生活中，受访者认为这些方式并不总是正面的。超过一半的受访青少年表示，放弃社交媒体平台将是艰难的挑战，年轻女性更倾向于认同该观点，同时，有三分之一的青少年表示他们在社交媒体应用程序和网站上花费了太多的时间。

调查发现，自2015年以来，使用智能手机的青少年的数量猛增了22%。

《华尔街日报》去年曾报道，Facebook知道Instagram对一些年轻用户有害，尤其是年轻女性。在那之后不久，一个由美国两党组成的州检察长联盟表示，他们正在调查Instagram是如何吸引和影响年轻人的。

Meta的发言人当时说，其他社交媒体平台也存在该问题，而这起调查是基于对这些问题的误解。

过去一年里，Instagram、TikTok和其他社交媒体公司加强了家长对于孩子使用社交媒体的掌控权，让监护人能够对孩子们浏览的内容以及花费在应用程序上的时间拥有更多的控制。

Snap星期二（8月9日）推出了一套新的控制措施，使父母能够看到他们的孩子在与谁交朋友，以及孩子们在过去七天里和谁进行了交流。

皮尤的研究助理、该报告的共同主作者Emily Vogels在接受采访时说，在这项调查前针对青少年群组的访谈显示，青少年将冠病疫情视为影响他们在哪些社交媒体平台上花费最多时间的一个因素。

Vogels说：“由于无法在现场环境中与他人互动，孩子们想知道他们的朋友在网上的动向，这样他们就可以保持彼此的联系。”