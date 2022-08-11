中国成品油出口量上半年大降超五成

中国成品油出口量在今年上半年同比大幅下降54.7%。石油和化工行业累计进出口贸易逆差同比增三成。

据财新网报道，中国石油和化学工业联合会（简称石化联合会）副会长傅向升，星期三（8月10日）在一个分析会上提到上述数据，并说目前国际成品油价格高位运行，但中国成品油炼化企业开工率低，不仅造成了中国国内产能的大量闲置，也错过了缩小石化行业贸易逆差的大好机会。

据报道，今年上半年，中国炼油装置的产能利用率只有71%左右，远低于全球90%的平均水平。

中国成品油出口大幅下滑主要由于“双碳”背景之下，政府部门一直在控制成品油等初级产品的出口，成品油出口配额逐步减少。、

中国海关统计数据显示，2020年中国成品油出口总量为4574万吨，同比下滑17.36%。2021年中国成品油出口量从4574万吨缩水至4031万吨，同比下降 12%。

即便中国成品油出口量逐步下降，但中国的炼油产能却在全球处于最高水平。2021年，中国首次成为全球第一大炼油国，当年炼油能力9.1亿吨，在全球炼能中占比18%，超过美国的9.07亿吨。

傅向升指出，出口政策约束了中国现有产能的充分发挥。随着经济逐步恢复，海外炼厂开工率基本处于反弹至高位运行阶段。据信达证券报告分析，截至到2022年7月，美国炼厂开工率恢复至90%以上，较去年同期高出11个百分点；欧洲炼厂开工率超过了80%，较去年同期高出九个百分点；韩国炼厂开工率已接近历史高位水平，开工率一度达到110%。

今年以来，国际成品油需求旺盛，美国、西欧、新加坡三大成品油市场的价格创新高。疫情缓解之后，欧美迎来出行高峰，亚洲成品油需求也同样坚挺。但因前几年炼厂转型升级、炼油大国俄罗斯供应减少，全球成品油市场供需趋紧。

供不应求使得国际成品油价格持续走高。当前，尽管欧美成品油价格较6月创下的历史高位有所回落，但仍在高位。

在傅向升看来，国际成品油价格一直处在高位，本是出口的难得机会。他说：“像美国、印度等这样一些国家，他们是把炼油装置开足了马力到国际市场上去赚外汇。但是我们现在是要控制住，把高价的国际市场让给别人。”