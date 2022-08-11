李家超10月施政报告提发展创科和吸引人才措施

香港特首李家超指出，科技创新是全球发展和人类文明进步的强大动力，他将在10月发表的首份《施政报告》中提出发展创新科技和吸引人才的相关看法和措施。

综合香港政府新闻处官网和文汇网消息，粤港澳大湾区院士联盟星期四（8月11日）上午主办首届大湾区国际科创峰会，以“融入湾区战略 建设香港国际创科中心为主题，共同探讨香港未来的科技发展着力点，打造粤港澳大湾区内最具影响力、最高规格的科研学术交流平台，探讨大湾区科技创新发展前沿资讯，为大湾区发展出谋献策。

李家超在峰会上致辞时说，粤港澳大湾区院士联盟在去年成立，正值中国“十四五”规划的开局之年。“十四五”规划奠定祖国发展为创新型国家和科技强国的目标，更明确支持香港建设国际创新科技中心，为香港带来历史性的机遇。

李家超说，中国国家主席习近平在七月一日的重要讲话里提到，香港创新科技产业迅速兴起，并在访港期间亲临香港科学园考察，反映中央政府对香港创科发展高度重视。特区政府必定不负所托，推进粤港澳大湾区城市深度合作，为大湾区创科发展开创新篇章。

李家超说，他将于今年10月发表任内第一份《施政报告》，近日正进行公众咨询。他在此前一些线上咨询会上听到一些意见，认为应该趁着香港迈进由治及兴的关键时刻，着力发展香港的创新和科技事业，应该把握时机，吸引全球顶尖人才汇聚香港，要“抢”人才。他很认同这些意见，会在《施政报告》提出他的想法和措施。