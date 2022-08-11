中国大陆国台办：民进党攻击白皮书说明被打中要害

针对民进党恶意攻击《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，散布“两岸互不隶属”谬论，诋毁“一国两制”，妄称大陆“一厢情愿”设定两岸终局，中国大陆国台办回应称，民进党的倒行逆施是螳臂当车，阻挡不了祖国必将统一的历史大势。

据中国央视新闻客户端报道，中国大陆国台办发言人马晓光星期四（8月11日）针对民进党的言论，作出上述回应。

马晓光说，在中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程和祖国统一大业处在新时代新形势的历史方位下，国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，旨在阐述中国共产党和中国政府在新时代推进祖国统一的立场和政策，团结包括台湾同胞在内的海内外中华儿女反对“台独”分裂和外部势力干涉，展现追求祖国统一的坚定意志和坚强决心。

他说，白皮书的发表得到海内外中华儿女的热烈响应和广泛支持。民进党当局百般诋毁、恶意攻击，再次暴露其顽固谋“独”挑衅的政治本性，充分说明白皮书打中了他们的要害。

马晓光说，台湾问题的历史经纬清清楚楚，台湾是中国一部分的法理事实明明白白。尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国的主权和领土从未分割也决不允许分割，台湾是中国领土的一部分的地位从未改变也决不允许改变。

他指出，民进党当局把中国内战和外部势力干涉造成海峡两岸陷入长期政治对立的特殊状态歪曲为“两岸互不隶属”，才是“一厢情愿、罔顾事实”的分裂主张，是彻头彻尾的谎言。任何歪曲事实、否定和挑战一个中国原则、图谋“台独”分裂的行径都将以失败告终。

马晓光说，台湾是包括2300万台湾同胞在内的全体中国人民的台湾。台湾的前途系于国家统一，只能也必须由全体中国人民共同决定。祖国统一是历史大势，不以“台独”分裂势力的意志为转移。

他说，民进党当局打着“民主”的幌子，行“绿色恐怖”之实，谋“独”拒统，才是背离历史趋势和两岸同胞共同愿望的“自欺欺人”，代表不了也裹挟不了广大台湾同胞的民意。

马晓光强调，中国大陆在坚决捍卫一个中国原则，打击“台独”分裂势力外部势力干涉、推动两岸关系和平发展、融合发展、推进祖国和平统一进程中，始终坚持为包括台湾同胞在内的全体中国人民谋幸福，始终致力于实现两岸同胞对美好生活的向往。

他说，“和平统一、一国两制”体现了大陆对民族大义、同胞福祉和两岸和平的珍视和维护，充分考虑大陆和台湾社会制度与意识形态的差异，并愿意继续团结台湾同胞，积极探索“两制”台湾方案，丰富和平统一实践。

马晓光说，民进党当局极力曲解、抹黑造谣，否定不了“一国两制”是和平的、民主的，善意的、共赢的方案。大陆相信，随着时间的推移，“一国两制”将被广大台湾同胞重新认识并理解接受。在两岸同胞共同致力实现和平统一的过程中，“两制”台湾方案的空间和内涵将得到充分展现。

他在总结回应时说，决定两岸关系走向、实现祖国完全统一的关键因素是祖国大陆的发展进步。民进党当局的倒行逆施只是螳臂当车，阻挡不了祖国必将统一的历史大势。