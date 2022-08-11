小鹏汽车回应撞人致死事故：全力配合调查

中国又发生一起疑似与辅助驾驶有关的严重交通事故。网传有车主驾驶小鹏汽车在辅助驾驶状态下撞向前方故障车辆，造成人员伤亡，小鹏汽车证实有事故发生，并称将全力配合相关部门进行事故调查。

星期四（8月11日），网传一辆小鹏P7汽车在辅助驾驶状态下，在浙江宁波某高架桥路段撞向前方故障车辆，导致一名疑似正在处理事故的人员被撞身亡。

澎湃新闻报道，电动汽车公司小鹏汽车对此回应说，经核实，宁波一车主8月10日下午驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞，发生人员伤亡。小鹏汽车为事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。

小鹏汽车称，目前交警部门已立案处理，门店第一时间已前往现场协助处理。小鹏汽车将全力配合相关部门进行事故调查，持续跟进后续结果，并协助客户处理后续相关事宜。

据网传聊天记录显示，车主当时开着LCC（车道保持功能），系统未识别出前方的故障车与人，车主在聊天中表示自己“分神”了。

澎湃新闻就车祸时车主是否开启了NGP辅助驾驶功能向小鹏汽车求证，截至发稿未获回应。

报道称，近年来随着智能汽车的增多，与之相关的交通事故也多了起来。部分驾驶人把辅助驾驶当成自动驾驶，是酿成事故的主要原因之一。但根据目前交通法规，事故仍需由驾驶人担责。