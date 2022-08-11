台外交部批北京白皮书拙劣横蛮遭国际唾弃

对于中国大陆发布22年来首份台湾问题白皮书，其中表明和平统一仍是第一选择，台湾外交部做出反驳，强调白皮书内容违背两岸互不隶属的长年客观事实，也是粗糙拙劣的政治操作。“中华民国台湾是主权国家，只有台湾民选政府，才能在国际间代表台湾人民。”

综合台媒报道，台湾外交部发言人欧江安星期四（8月11日）在例行记者会上说，白皮书只凸显大陆妄图以武力侵犯台湾的野心，她并批评大陆横蛮的挑衅行径已破坏台海现状及区域和平，也印证大陆长期僵化的对台工作局限。

欧江安指出，大陆发布的所谓对台白皮书，陈述推进“祖国统一大业”，相关内容不仅违背两岸互不隶属的长年客观事实、违反国际法侵犯台湾主权，更是粗糙拙劣的政治操作，台湾表达严正抗议与严厉谴责。

她说，“中华民国台湾是主权国家，只有台湾民选政府，才能在国际间代表台湾人民；中共政权没有一日治理过台湾，自然无权代表台湾，当然也不享有对台主权”。

欧江安也强调，台湾的主权属于台湾全体2350万人民，而且也只有台湾人民才能决定台湾的未来。“台湾绝不接受中国（大陆）专制政权所先设定的两岸终局，还想要强迫台湾人民接受，中方横蛮行为只会引起台湾人民进一步的反感及国际社会的唾弃。”

北京在星期三发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书中强调，以和平方式实现统一，是中共和中国政府解决台湾问题的“第一选择”；北京“愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一”。

白皮书也安抚台湾民众说：“不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。”

这是继1993年和2000年后，北京第三次发布台湾问题白皮书。