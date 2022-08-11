大陆高考生报读港校人数回升 港大录取比50:1

香港各大院校表示，今年中国大陆学生的申请人数都较去年上升，其中岭南大学、浸会大学的大陆高考生报名人数，分别增加六成及五成。

香港大学教育资助委员会资助的八所大学中，有六所采取自主招生的方式。

据香港中通社报道，香港大学透露，有逾1.5万名大陆学生以高考和其他考试成绩申请报读港大，其中高考生申请人数较去年翻倍，以国际文凭申请的大陆学生人数升幅也超过七成。

香港大学也说，大陆学生成绩及其学术表现较往年提升。本年度的取录工作仍在进行中，该校2022年大陆招生学额预估约300个，意味竞争比率为50:1。

浸会大学则说，今年自主招收大陆高考生的申请人数超过3700人，较去年2500人增加约48%。获取录的学生超过160人，也较去年110多人增加约45%。至于岭南大学，该校说今年共收到近2000名大陆高考生报名申请，较去年多六成，最终取录约50名内大陆考生，比去年增加约24%。

理工大学表示，2022至23学年，包括大陆学生及国际生在内的非香港本地学生报读情况理想，学校预计取录学生人数较去年略有增加。

香港中文大学与城市大学也参与大陆统一招生，但暂时没有具体申请数字公布。城大说，申请该校人数远多于取录人数，而今年招生程序尚未完成，预计招生总数与去年相若。中大回复说今年通过全国统一招生计划录取约310名大陆本科生，与去年相仿。

香港教育政策关注社主席张民炳认为，香港各大学的大陆学生申请人数上升，反映大陆年轻人对香港高等教育重十信心。他表示，今年的申请人数升幅颇大，无疑是好现象。香港从反修例抗争时期恢复过来，重回安稳，学生可以安心上学做研究。

目前，香港资助大学的本科课程以较高学费录取最多两成的非本地生，多所大学近年收生人数已接近上限。

