台外交部称全球45国高官谴责大陆军演

台湾外交部说，全球有45个国家行政部门的高阶官员，51个国家及欧洲议会超过470名国会议员连日为台湾仗义执言，严厉谴责中国大陆在台海周边海空域进行军演，破坏现状，危及台湾安全，并升高区域紧张情势。

综合台湾《联合报》和东森新闻网报道，台湾外交部说，美国白宫和英国外交部长特拉斯先后在8月4日和8月10日召见中国驻美大使秦刚和中国驻英大使郑泽光，就中方在美国众议院议长佩洛西访台后，在台海周边开展大规模军演表达强烈不满和谴责，并要求对此作出解释。

台外交部说，日本首相岸田文雄与联合国秘书长古特雷斯会谈时也对中国大陆的行径表达强烈不满；澳大利亚总理阿尔巴尼斯受访时期盼区域和平安全，不愿台海现状被改变；加拿大国防部长阿南德说，中国大陆在台湾周边海域的演习是不必要的升级行动。

台外交部称，美国国务卿布林肯、澳洲外长黄英贤及日本外交部长林芳正8月5日出席在柬埔寨金边举行的亚细安外长会议期间召开“美澳日三边战略对话”，发布联合声明严正关切大陆近日进行的大规模军演，严重影响国际和平与稳定，并对大陆发射导弹同声谴责，认为北京挑衅作为已加剧区域紧张局势、破坏台海现状，美日澳三国因此敦促大陆立即停止军演。

台外交部说，林芳正还在8月8日与古特雷斯会谈时，强烈谴责中国大陆在台湾周边进行军演；新西兰外交部长马胡特8月7日发布新闻稿严正关切台海紧张局势升高；美国参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（Lindsey Graham）、众议院外委会主席米克斯（Gregory Meeks）也发言力挺台湾，谴责大陆军事挑衅行动破坏现状与区域和平。

台外交部感谢国际社会在台湾遭受大陆军事胁迫时刻，对台方展现前所未有的坚定支持。中国大陆一再无视国际社会连日的谴责与关切，仍蓄意制造危机、不断挑衅，决定延长在台湾周边海域及大陆外海进行实弹海空演训时间，台外交部予以最严厉谴责。

台外交部强调，面对中国大陆借故制造的军事恫吓，台湾绝对不会畏惧退缩，会更坚定捍卫主权、“国家”安全与自由民主的生活方式；同时呼吁全球民主伙伴与民主台湾团结一起，共同对抗威权体制的扩张与侵略，避免现状一再被北京蓄意破坏，维护以规则为基础的国际秩序，并捍卫印太区域的自由开放。