中国A股券商板块大涨

中国A股星期四（8月11日）表现亮眼，主要股指悉数上涨，而券商板块大涨逾5%，领涨A股。

据中新社报道，数据显示券商板块大涨5.48%。南京证券、国元证券和光大证券等个股股价收获涨停板，涨幅达10%。

信达证券分析师王舫朝说，布局券商板块一般而言的合适时机，是在经济企稳预期逐渐形成和流动性尚未收紧时；同时依靠政策作为催化剂。近期中国证监会表态全面注册制发行已具备条件，券商板块行情有望展开。

报道引述东吴证券分析师胡翔亦说，当前A股券商板块面临多重积极因素：一是当前稳增长仍是中国经济主基调，预计未来一段时间市场流动性将保持相对充裕；二是中国资本市场改革政策利好频出，科创板做市制度、个人养老金入市及全面注册制渐次落地有望带来存量业务制度红利；三是市场风险偏好及交易情绪明显改善，股票市场、基金市场交易额等数据环比提升；四是目前券商板块估值处于历史底部，估值优势明显，看好券商板块配置价值。

就市场的整体表现而言，截至星期四收盘，上证指数报3281点，涨幅1.6%，成交4274亿元（人民币，下同，约869亿新元）；深证成指报12474点，涨幅2.05%，成交6393亿元；创业板指报2721点，涨2.37%。

