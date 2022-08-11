中共中央台办：希望国际社会支持中国人民反“台独”分裂事业

对于北京发布22年来首份台湾问题白皮书，中共中央台办发言人称，发表该白皮书有利于揭批“台独”分裂势力和外部势力勾连挑衅，揭露他们的政治本质和险恶用心，希望国际社会和所有与中国建交的国家，恪守一个中国原则，理解和支持中国人民反对“台独”分裂、争取完成国家统一的正义事业。

据新华社报道，中共中央台办发言人星期三（8月10日）受权就发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书发表谈话。

发言人说，白皮书的发表有利于揭批“台独”分裂势力和外部势力勾连挑衅，企图损害中国主权和领土完整、阻挠破坏中国统一进程的恶劣言行，揭露他们的政治本质和险恶用心，体现中国人民维护国家主权和领土完整的决心不可动摇、意志坚如磐石。

发言人也说，白皮书有利于展现中国共产党和中国政府愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的立场和态度，最大限度地争取两岸同胞特别是台湾同胞与国际社会的理解和支持；有利于提振全党全国各族人民矢志追求国家统一的精气神，增强台湾和海外反“独”促统力量的信心和勇气，凝聚支持和促进中国统一的磅礴伟力。

发言人最后说，希望国际社会和所有与中国建交的国家，恪守一个中国原则，妥善处理涉台问题，理解和支持中国人民反对“台独”分裂、争取完成国家统一的正义事业。

全文如下：

国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室今日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。

中国政府于1993年8月、2000年2月分别发表了《台湾问题与中国的统一》、《一个中国的原则与台湾问题》白皮书，全面系统阐述了解决台湾问题的基本方针和有关政策。20多年来特别是中共十八大以来，国家统一理论和对台方针政策持续丰富发展。习近平总书记就对台工作提出一系列重要理念、重大政策主张，形成新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，为对台工作提供了根本遵循和行动纲领。但一个时期以来，台湾民进党当局加紧进行“台独”分裂活动，一些外部势力极力搞“以台制华”，企图阻挡中国实现完全统一和中华民族迈向伟大复兴。

中国共产党团结带领全国各族人民长期奋斗，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，我们更有条件、更有信心、更有能力完成祖国统一大业。广大干部群众热切期盼早日完成统一大业，海内外中华儿女以及国际社会高度关注中国统一问题。踏上新征程，面对新形势，有必要发表新的国家统一白皮书，进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状，展现中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心，阐述中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场和政策。

《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深入贯彻新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，以大量历史和法理事实彰显台湾是中国的一部分不容置疑也不容改变，全面总结中国共产党坚定不移推进祖国完全统一的奋斗历程、重大成就和宝贵经验，深刻揭批民进党当局加紧谋“独”挑衅和美国加大力度打“台湾牌”的行径与谬论，系统阐述中国共产党和中国政府在新时代新征程上推进祖国统一的大政方针与政策主张，清晰阐明按照“一国两制”实现和平统一后的光明前景，充分表明了我们实现祖国完全统一的必胜信心、反对“台独”分裂和外来干涉的坚定决心、为两岸同胞谋福祉的不变初心。

在当前错综复杂的国际形势和台海形势下，发表该白皮书，有利于揭批“台独”分裂势力和外部势力勾连挑衅，企图损害中国主权和领土完整、阻挠破坏中国统一进程的恶劣言行，揭露他们的政治本质和险恶用心，体现中国人民维护国家主权和领土完整的决心不可动摇、意志坚如磐石；有利于展现中国共产党和中国政府愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的立场和态度，最大限度地争取两岸同胞特别是台湾同胞与国际社会的理解和支持；有利于提振全党全国各族人民矢志追求国家统一的精气神，增强岛内和海外反“独”促统力量的信心和勇气，凝聚支持和促进祖国统一的磅礴伟力。

实现两岸和平统一，不仅是中华民族和中国人民之福，也是国际社会和世界人民之福。希望广大台湾同胞坚定站在历史正确的一边，做堂堂正正的中国人，认真思考台湾在民族复兴中的地位和作用，深明大义、奉义而行，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，积极参与到推进祖国和平统一的正义事业中来。希望香港同胞、澳门同胞和海外侨胞一如既往，为推动两岸关系和平发展、实现祖国和平统一再立新功。希望国际社会和所有与中国建交的国家，恪守一个中国原则，妥善处理涉台问题，理解和支持中国人民反对“台独”分裂、争取完成国家统一的正义事业。