受骗赴柬埔寨工作遭囚 台驻胡志明办事处逾一年接获逾200人求助

近期台湾民众被诱骗至柬埔寨等国工作事件频传，台湾外交部发言人欧江安星期四（8月11日）在例行记者会上透露，据统计，驻胡志明市办事处自去年6月21日至今年8月10日为止，共计有222名台湾民众陈情被诱骗前往柬埔寨工作遭到限制人身自由的案件，其中51人已返台。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，欧江安说，驻胡志明市办事处今年7月已接获99名台湾民众陈情遭限制人身自由。另据驻缅甸代表处统计，自今年4月13日至8月5日为止，台湾民众陈情赴缅甸落入工作陷阱者计有40人，其中七人已返台。

欧江安说，驻处在接获相关部会及外交部、当事人或家属转知受困台湾民众讯息后，均会在第一时间透过电话或社群媒体尝试与当事人联系，并在全盘掌握相关情形后，依据当地规定协助当事人向当地警方报案。

欧江安指出，驻胡志明市办事处今年5月已就台湾民众在柬受困案成立专案小组，成员除外交部派驻人员外，也包括警政、法务、移民秘书，共同协处相关案件。相关驻处将持续定期回报台湾民众请协案件资讯，以利提供内政部警政署录案侦查。台派驻外馆处警务、移民、法务秘书将持续加强与柬国国安、警政及司法单位交流，增加处理案件的人脉能量。

欧江安提醒，外交部再次呼吁，如果台湾民众有意前往东南亚地区工作，务必先查明拟任职公司在当地是否经过合法登记，其产业类别是否符合当地法令，并审慎评估工作内容与属性，注意契约内容，且务必循合理合法、正常管道申请入境，以免触法甚至危及人身安全。