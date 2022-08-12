拉脱维亚和爱沙尼亚退出中国中东欧国家合作机制

东欧国家拉脱维亚和爱沙尼亚星期四（8月11日）退出了中国和中东欧国家之间的合作机制。美国国务院对此说，尊重并支持拉脱维亚和爱沙尼亚的决定。

据路透社报道，拉脱维亚外交部解释，继续参与合作机制，不再符合拉脱维亚在当前国际环境下的战略目标。

不过，拉脱维亚和爱沙尼亚也各自发出的声明中说，他们将继续努力，朝与中国建立建设性且务实的关系的方向迈进，同时尊重以规则为基础的国际秩序和人权。

爱沙尼亚外交部尚未就路透社提出进一步置评的请求做出回应。中国驻拉脱维亚和爱沙尼亚两个大使馆也尚未就路透社的置评请求做出回应。

中国和中东欧国家之间的合作机制在2012年成立，参与国包括中国和17个中东欧国家，包括立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、捷克。

立陶宛在去年退出合作机制。随着拉脱维亚和爱沙尼亚也决定退出，这意味着波罗的海地区所有三个国家已经退出合作机制。

美国国务院在回应关于拉脱维亚和爱沙尼亚退出合作机制的提问时说，尊重并支持爱沙尼亚和拉脱维亚不再参与合作机制的主权决定。

根据美国国务院官网提供的文字实录，国务院发言人帕特尔（Vedant Patel）在记者会上说：“在让波罗的海地区成为更具韧性和更繁荣的地区方面，我们将继续密切支持他们在这一方面所做出的努力。”

捷克国会议员早前也呼吁捷克退出合作机制。在这之后，捷克外交部在5月指中国将展开大规模投资，以及互利贸易的承诺尚未实现。