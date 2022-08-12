中国驻联代表：扎波罗热核电站遇袭给国际社会拉响核警报

中国驻联合国代表对扎波罗热核电站遇袭事件深表关切，称虽然没有对核安全造成直接威胁，但仍给国际社会拉响了核警报。

中国常驻联合国代表张军星期四（8月11日）主持安理会审议乌克兰核设施安全问题时称，中国高度关注乌克兰境内核设施安全和安保问题，对扎波罗热核电站遇袭事件深表关切。

张军说，根据国际原子能机构从乌克兰核监管当局获取的信息，袭击事件没有对核安全造成直接威胁，辐射数值尚处于正常水平，但袭击对核电站的设施完整性、安全和安保系统、电力供应和人员安全造成损害，给国际社会拉响了“核警报”。

张军强调，核设施的安全和安保问题不容试错。扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站之一，一旦发生大规模核事故，恐将比福岛核事故更加严重。福岛核事故产生的大量放射性物质泄漏以及核污染水对海洋环境、食品安全和人类健康产生深远影响，中国不希望同样的风险重演。

张军呼吁有关当事方保持克制，谨慎行事，避免采取危及核安全、核安保的行动，尽一切努力减少意外事件发生。同时希望能够尽快消除有关障碍，让国际原子能机构专家团队得以早日前往扎波罗热核电站，顺利开展工作。

张军说，乌克兰危机持续五个多月，冲突对核设施构成的安全风险始终存在。只有推动局势降温，早日恢复和平，才能从根本上解除核风险，减少误判，避免出现意外。

他说，中国再次呼吁有关各方尽快恢复谈判，本着冷静、理性态度寻找乌克兰危机的解决出路，解决彼此合理安全关切，构建均衡、有效、可持续安全架构，实现共同安全。

扎波罗热核电站位于乌克兰南部，目前处于俄罗斯军队控制下。英国广播公司此前报道称，从8月5日起，扎波罗热核电站所在区域多次遭到炮击，俄罗斯和乌克兰互相指控对方发动了袭击。

联合国秘书长古特雷斯星期四也对扎波罗热核电站及周围的局势表示严重关切，并指持续敌对行动可能“导致灾难”，呼吁各方部队立即停止在核电站附近的所有军事活动。