浙江义乌男子编造封城三个月谣言被行拘

中国浙江省义乌市疫情形势严峻，全市实施三天静默管理。当地警方通报一批典型违法犯罪案例，包括一男子哄抬物价、编造“封城三个月”谣言被行拘。

据义乌市公安局微信公号星期五（8月12日）通报，31岁男陈某星期三（10日）以来为借疫牟利，在社交软件发布可帮人购买商品信息，哄抬价格售卖日用商品，并故意编造散布“封城三个月”等虚假信息以达到促成交易目的，严重扰乱社会秩序并造成恶劣影响。

通报称，陈某因寻衅滋事，被警方依法处以行政拘留处罚。

其他被通报的典型案例还包括唐某某、全某、应某星期四（11日）违反疫情防控规定，拒不配合转运隔离安排和要求，并殴打防疫工作人员；三人因涉嫌妨害公务罪被警方依法立案侦查。

通告还称，张某某明知临时性全域静默管理期间餐馆须暂停营业，星期四仍擅自对外经营，造成疫情传播风险；张某某因拒不执行人民政府在紧急状态下发布的决定、命令，被警方依法处以行政拘留处罚。

通告还称，陈某某、马某某、武某明知临时性全域静默管理期间须“足不出区”，星期四仍翻越小区隔离围栏私自外出，造成疫情传播风险；三人也因拒不执行人民政府在紧急状态下发布的决定、命令，被警方依法处以行政拘留处罚。

报还称，计某某因连续多日不按要求参加核酸检测被查获、赵某某因未按要求在公共场所佩戴口罩，且不听从防疫工作人员劝阻，造成疫情传播风险；两人因拒不执行人民政府在紧急状态下发布的决定、命令，被警方依法处以行政罚款处罚。

义乌警方提醒，当前正值打赢疫情防控歼灭战的关键时刻，市民应自觉遵守各项疫情防控规定，主动配合落实防疫措施；对于违反疫情防控规定的各类违法犯罪行为，公安机关将一律依法从严、从快、从重处罚。

义乌市从星期四零时起，全市实施三天静默管理。本轮疫情自8月2日发生以来，截至星期四21时，累计报告41例本土确诊病例和497名无症状感染者。