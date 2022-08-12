经济学家料香港经济扩张希望渺茫

不少经济学家们认为，面对防疫限制、贸易滑坡和其他全球不利因素，香港经济今年很难实现扩张。在周五公布第二季度本地生产总值(GDP)终值时，香港政府势将下调全年GDP增速预测。这将是今年的第二次下调，政府官员5月份已将增长区间下调至1至2%。

据彭博社报道，经济学家对香港今年的前景变得更加悲观。根据彭博最新的季度调查，他们现在预测今年GDP将停止增长，而之前的预估为增长1%。对第三和第四季度经济增速的预估中值也分别从2.3%和4.1%下调至1.8%和2.9%。

除了防疫措施限制了企业和消费者的活动外，香港还面临着利率上升和全球贸易走软等挑战。为了抗击通胀，美联储今年已多次大幅加息，实施联系汇率制度的香港被迫跟进。

此外，中国大陆的疫情和限制措施也损害了香港的贸易。在去年每个月都录得两位数增长后，随着大陆需求下滑，香港今年5月份和6月份出口 萎缩。

财政司司长陈茂波说，考虑到这些问题，香港本月“难免”会下调全年增长预测。民众逃离严格防疫措施 香港遭遇人口创纪录下降

防疫限制也造成了创纪录的人才外流。周四发布的政府数据显示，在截至6月30日的一年中，香港人口同比减少1.6%，总数降至约729万。

香港本周确实传出了一些好消息。行政长官李家超宣布，到港旅客的酒店隔离时间将从七天缩短至三天，然后需要进行为期四天的健康监测。但是，隔离期存在本身就让香港与世界其他地区形成了鲜明对比。

法国外贸银行亚太区首席经济学家埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）说：“不要指望隔离时间缩短会改变世界，因为这不会改变世界，很明显，经济表现非常糟糕，人员流动是个问题，尤其是对香港更为重要的跨境人员流动。”

一些经济学家怀疑香港经济2022年甚至可能萎缩，这将是四年来的第三次。惠誉本周将香港全年经济增长预测从1%下调至0.5%。

惠誉认为，虽然随着防疫限制措施松动，近期经济活动略有改善，但“持续的社会面管控仍然阻碍了经济复苏，我们认为，在内地放松类似政策之前，香港的这些管控措施可能不会完全取消。”