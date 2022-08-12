中国多地热浪来袭 罕见持续高温破纪录

受副热带高压掌控，中国重庆至江南一带高温酷热天气未来几天仍不停歇，重庆等地最高气温将超过40℃。云南南部、华南等地则受台风“木兰”残余环流的影响，已出现较强降水的情况。

据央视财经报道，由于副热带高压异常强势，中国高温天气从7月中旬以来已经持续20多天，重庆、上海、浙江等地星期四（8月11日）依旧热浪滚滚。杭州达到40.9℃，创当地今年来新高。

上海徐家汇站气温再次冲上40℃以上，这是当地今年第六个超过40℃的极端酷热天气，也刷新了该站自1873年有完整观测以来40℃以上极端酷热天数的纪录，此前纪录为2017年的五天。

上海中心气象台也为此发布今夏第六个属于最高级别的高温红色预警。

未来几天，这些地区的高温酷热天气仍不会停歇，重庆至江南一带高温强度大、持续时间长，多地或遭遇罕见的高温酷暑天气，而且高温范围还会短暂向北扩张。

重庆在过去几天最高气温都在40℃以上，未来七天最高气温可能都在40℃或以上，如果兑现，连续40℃以上的日数将打破观测史纪录。

气象专家提醒，高温酷热天气持续、降雨偏少，长江沿线地区的气象干旱情况不断发展，目前来看高温仍然没有消退的迹象，气象干旱还将发展，相关部门和农户要注意防范高温天气对农业生产的不利影响。

另一方面，受台风“木兰”残余环流影响，云南南部、华南等地星期四有较强降水出现，局地达到暴雨或大暴雨量级。

华南一带星期五和星期六的降水减弱、减少，黄淮等地降水在这两天仍比较强。此外周末两天，内蒙古中东部、华北、东北等地降水还将发展增强。