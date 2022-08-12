世界机器人大会即将召开 中国智能机器概念股暴涨

世界机器人大会即将召开，中国智能机器概念爆发，智云股份等多股涨停。

据第一财经报道，智能机器概念周五（12日）盘中强势拉升，截至发稿，智云股份、中京电子等四股涨停，巨星科技、慈星股份、秦川机床等多股大幅飙涨。

消息面上，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。作为中国国内规模最大、规格最高、国际元素最丰富的机器人领域盛会，世界机器人大会将有500余件机器人展品展出，其中更有30余款为全球首发新品。

另外，8月11日晚间，在雷军2022年度演讲中，小米发布全尺寸人形仿生机器人"CyberOne"，内部昵称"铁大"。从外形来看，CyberOne身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虚拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。

中信建投证券指出，仿人机器人高度渗透各行业应用场景，未来市场空间非常广阔。海外高校及研究机构从上世纪70年代开始研发仿人机器人，经过多年技术的探索与积累，仿人机器人可以实现稳步行走，上下楼梯，跳跃，快速奔跑等功能，应用于野外探查，灾区救援，科技展示，人机相互等场景，未来市场空间非常广阔。