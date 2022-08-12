深圳一楼盘宣传“零首付” 面世半天即被叫停

中国楼市成交低迷，深圳“零首付”重出江湖，但是面世半天即被叫停。

据第一财经报道，深圳龙岗信城缙悦城“零首付”的广告周四（8月11日）在房产中介的朋友圈流传。信城缙悦城“零首付”宣传内容显示，购房者只需付10万元（人民币，下同，约2万新元）定金，随后开发商指定的银行无息借给购房者100万元，购房者收到款先还10万，前四年每半年还10万，最后一年每半年还5万，活动仅限四栋78至95平的房源，活动期间暂定8月11日至8月14日。

该楼盘的房产销售确认了上述“零首付”信息的真实性，他说，这个活动主要是针对首付三成的刚需购房者。一般情况下，购房者确认购买某房源后，需在七天之内付清首付款，而“零首付”将购房者付清首付的时间延长至五年，对购房者来说是一个不小的优惠。

不过，“零首付”刚被流传半天，信城缙悦城的房源即被相关部门锁定，不能正常售卖。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，从该楼盘的情况来看，尽管开发商提供的贷款是没有利息的，但是借来资金也属于加杠杆，因为未来五年，购房者不仅要还月供，还要还首付资金，购房者还款压力大，可能出现断供，这对购房者和金融系统来说都存在风险。

李宇嘉说，从运作模式来看，上述“零首付”应该是开发商跟银行签订协议，银行提供100万的免息产品，利息由开发商来承担，开发商的主要目的是吸引购房者，而这也侧面反映出当前深圳楼市的购买力和预期非常弱。

在销售低迷的当下，为了资金回笼，开发商用尽了手段吸引购房者，今年以来，深圳已出现过首付分期的情况，不过，第二天就被开发商发文否定。