台媒：民进党桃园市长参选人林智坚退选

台湾执政党民进党籍桃园市长参选人林智坚深陷“论文门”，民进党星期五（8月12日）中午在总统官邸临时召开选对会。知情人士透露，林智坚已主动表达退选，并在会中经过选对会成员达成共识，已确认此一决议。

根据联合报报道，知情人士称，未来接棒人选，拟由民进党桃园在地立委郑运鹏上阵，民进党预计下午将对外正式说明。

民进党选对会成员包括台湾副总统赖清德、行政院长苏贞昌、立法院民进党团总召柯建铭、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、前交通部长林佳龙、民进党秘书长林锡耀和前秘书长洪耀福，并由台湾总统蔡英文担任召集人。

报道称，林智坚星期五并无公开行程。据悉，他一早即在立法院附近与其竞选总干事郑运鹏、立院党团总召柯建铭三人先行密会，针对相关情况交换意见。

林智坚今年6月参选桃园市长后就深陷“论文抄袭门”争议，台大星期二已认定林智坚论文抄袭，决议撤销林智坚硕士学位。但林智坚星期三喊冤，表示难以接受台大的决定，但也称仍相信台大的教育精神。

蔡英文星期三在民进党中执会上为林智坚辩护，称有许多人包括民进党人士，在完整看过林智坚的论文，了解事情来龙去脉后，都愿相信林智坚没有抄袭。

不过，台湾民意基金会公布的最新民调显示，桃园市六成民众认为，林智坚应该退选。