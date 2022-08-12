华尔街日报：习拜通话曾传达现在不宜爆发危机的信息

美国媒体引述消息人士称，美国众议院议长佩洛西访台前，中国国家主席习近平曾在与美国总统拜登的通话中，传达现在不宜爆发全面危机的信息。

佩洛西8月2日晚抵达台湾展开19个小时访问；7月28日习近平和拜登围绕台湾问题等议题，进行超过两个小时通话。

美国《华尔街日报》星期四（8月11日）引述消息人士称，习近平曾就佩洛西访台的后果警告拜登，但未说明是什么后果；他也表明，无意与美国开战，并说双方都需要“维护和平与安全”。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在被问及这一讨论时说，在与拜登的通话中，“习主席阐述了中国在台湾问题上的原则立场”。

中国官媒新华社在最近一次习拜通话后发布的消息显示，习近平在通话中重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。



他也表明：“坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志；民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。”

拜登政府官员当时说，他们已向北京表明，美国奉行长期支撑美中关系的“一个中国”政策，但国会议员有权访问台湾。

北京在佩洛西访台后，展开连续数日的大规模“锁台”军事演习，同时暂停与美国在气候等一些问题上的合作，还取消了一些两国之间的军事接触活动。

知情人士说，中国领导人寻求作出克制的回应，既要强有力，但又不会激起美国及其盟友的升级反应。

不过，这些行动还是让中美两国关系进一步紧张，并引发美国盟友对安全的担忧。华盛顿战略与国际问题研究中心的中国问题专家白明（Jude Blanchette）说：“未来北京方面将对台湾的一举一动做出反应……这将是未来一段时间美中关系的决定性因素。”

《华尔街日报》也称，中国外交政策机构在安排领导人之间的接触时历来十分谨慎，担心在双边交流之后不久，一旦对方做出违背北京利益的事情会丢了面子。

知情人士说，习近平最终决定与拜登通话，是为了尽量减少与美国发生冲突的风险。

报道还引述了解中国想法的人说，北京担心佩洛西访台会引发全球各地政界人士纷纷前往台北，形成“多米诺骨牌效应”，从而提高台湾国际地位，并可能鼓励台湾宣布独立。