台湾拟在公共机关场所内禁用中国大陆制资通讯产品

台湾行政院拟进一步扩大对大陆制品的禁令，以“场域”为概念，在公共机关场所内禁用大陆制的资讯通讯产品，以维护资讯安全。

据台湾中时新闻网星期五（8月12日）报道，佩洛西访台期间，台铁新左营站出租给商场的广告看板遭骇，出现对佩洛西谩骂字眼，经查后发现承包商使用了大陆制造软件。

台湾行政院曾在2020年公布各机关使用资通讯产品原则，各机关及“委外厂商及外包厂商”若使用大陆制的资通讯产品，必须在2021年底前淘汰替换或停用。不过这次受影响的广告看板因为属于“租赁”范围，不在原禁令范畴内。

行政院副院长沉荣津上星期五（5日）召开资安长会议，强调未来将以“场域”为概念，公共机关场域内，皆须纳入禁用范围。会后各机关全面盘点场域内部、出租等资通讯产品，“以最广义角度看待”；但如何定义、范围多大，还没有定论。

台湾政务委员唐凤星期四（11日）出席行政院会后记者会称，原则上“多数人看得到、听得到的设备，只要是在公共场域，皆不可使用陆制资通产品。”

她说，近期将公布新规范；修订新规范时，对于“出租”类契约若要汰换须与厂商重新议约，或将增加成本，也会同步调整合约写法，提供指引，确保指引能在几个月内更新合约要求。

唐凤说，这次广告看板事件，主要是“信息战”，为让台湾人感到恐慌，而非如过去直接传播病毒。

台湾行政院长苏贞昌也在行政院会中称，数位部面对资讯安全挑战务必妥慎因应，并在第一时间遏止资安攻击，提升核心资料库与关键基础设施防护力，建立全民数位韧性。

佩洛西访问台湾期间，包括台湾国防部与台湾总统府官网在内的多个政府机关官网屡遭网络攻击，8月2日的高峰时期为过往单日最高攻击量的23倍。