日本研报：中国科学论文数量超美国居世界第一

日本文部科学省下属的一家研究所星期二（8月9日）发布的一份报告称，中国在自然科学领域发表的论文数量上已经超过美国，跃居世界第一位，紧随美中之后的是德国。与此同时，中国在科研经费方面直追美国，而在研究人员数量方面中国也超越美国成为世界第一。

据美国之音报道，日本文部科学省科技与学术政策研究所依据美国调查公司科睿唯安（Clarivate Analytics）的数据，分析了世界主要国家自2018至2020三年间发表的论文篇数。由于各年的数据有明显的起伏波动，研究以三年的平均数据作为计算的基础。

这家研究所发表的报告称，在世界上被引述最多的前1%论文中，中国人的研究占了27.2%。一篇论文被同行引述的次数通常是学术界评价这篇论文质量高低的一个重要标准。论文被引述的次数越多代表这篇论文的影响力越大。

在世界上被引述最多的前1%论文中，美国人的研究占了24.9%，排名第二。英国人的研究则以5.5%排名第三。

另据英国《卫报》周三的报道，中国平均每年发表的科学论文数量达到40万7181篇，远超美国发表的29万3434篇，中国发表的论文数量占到全球发表的全部论文数量的23.4%。

中国发表论文数量特别高的研究领域包括材料科学、化学、工程和数学，而美国发表论文数量领先的领域则包括临床医学、基础生命科学以及物理。

《卫报》指出，日本研究所发表的研究报告与今年早些时候发表的另一份研究报告的结果相当吻合，认为中国人发表的论文数量在世界上最多被引述的1%论文中的占比早在2019年就超过了美国，更在2015年就超过了欧盟。

这份研究报告的共同作者瓦格纳（Caroline Wagner）曾指出，被引述次数超过其他99%论文的研究“是被视为与诺贝尔奖得主同一级别的研究，标志着科学的最前沿”。瓦格纳说：“美国一直认为中国研究的质量不高，但这似乎已经在发生变化。”

报告发现，美国在企业和大学中投入的研究资金仍然领先于其他主要国家，“中国相较于各主要国家，在企业和大学中的研究人员的数量名列第一。在企业界，美中实力相当，两国都在取得快速的发展。”

日本科学技术振兴机构（JST）亚太综合研究中心副中心长黑木慎一说，中国已经成为世界上发表最多和最佳质量科学论文的国家之一。

有关中国科学论文数量超越美国的报道近年来常常见诸各类媒体。但是也有专家学者指出，中国研究人员发表的科研论文有时被指“水分”较多。