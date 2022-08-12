24套出口地图因台湾标识问题被中国海关查扣

重庆海关所属渝州海关查扣一批出口至欧洲的地图，理由是地图中对台湾和钓鱼岛的标识出现问题。

据环球网和香港01报道，重庆海关指出，根据风险布控指令对一批出口至欧洲的货物实施查验时，发现其中24套地图存在错绘漏绘等问题，出现对“台湾省表示错误、钓鱼岛和赤尾屿等重要岛屿漏绘等问题”，海关员初步判定该批货物存在较大违法嫌疑，决定对其实施暂扣并送检。

这批地图经重庆市规划和自然资源局鉴定，确认违反了《地图管理条例》等相关规定。重庆海关指出，该批地图涉嫌损害中国主权和领土完整，违背“一个中国”原则。目前，该案件已移交相关部门做进一步处理。

重庆海关声明，“正确的国家版图是国家主权和领土完整的象征”。地图进出口经营单位在进出口环节，应主动向海关提供地图产品有关批准单证，并积极配合海关开展查验、检查等工作。

台湾的地图标识问题不是第一次出现。今年年5月9日，江南布衣服饰品牌亦因发布损害国家尊严的广告，被杭州市西湖区市场监督管理局罚款80万元（人民币，下同，16.28万新元）。

具体处罚事由为，经鉴定该公司官网页面展示的地图图片中，地图界线表示不完整，台湾、海南及南中国海诸岛均无法看清。

2019年，电视剧《亲爱的，热爱的》也出现“问题地图”。该年，中国大陆自然资源部于8月29日至9月5日开展全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，活动主题为“规范使用地图，一点都不能错”。

官方发布的宣传片称，在地图上，国界线画法，行政区域及首都、首府名称的标注等，都反映了国家的政治观点和外交立场，稍有疏漏就会出现有损国家主权和领土完整的“问题地图”。