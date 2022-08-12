中国河南银保监会再有两人被查，自河南村镇银行取款难事件曝光以来，已有八名河南金融监管人员先后被查。

据“中国银保监会”微信公号消息通报，此次被查的是中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华和中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文。

通报称，蒋红华涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。

通报称，杜其文涉嫌严重违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受郑州市监察委员会监察调查。

公开资料显示，49岁的蒋红华是河南永城人，拥有研究生学历，1994年参加工作，2005年11月加入中国共产党。

他1994年至2012年间先后在中国人民银行商丘分行、河南省分行、济南分行郑州监管办，中国银监会河南监管局国有银行监管二处、办公室、统计信息处、人事处、党委组织部工作。

蒋红华于2012年任中国银监会河南监管局统计信息处处长，三年后任中国银监会三门峡监管分局党委书记、局长；2017年任中国银监会洛阳监管分局党委书记、局长；2018年任中国银保监会洛阳监管分局正处长级干部；2019年4月任中国银保监会洛阳监管分局党委书记、局长、一级调研员。

蒋红华2020年10月任中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员；2022年7月至今任中国银保监会河南监管局政策法规处一级调研员。

公开资料显示，今年57岁的杜其文是山东潍坊人，拥有大学学历，于1989年10月参加工作。

杜其文在1989年至1997年间先后在中国人民银行荥阳市支行、郑州分行工作1997年至2003年间历任中国人民银行中牟县支行副行长，郑州中心支行银行管理处副主任科员、主任科员；2003年至2012年历任中国银监会河南监管局合作金融机构监管处主任科员、综合科科长、监管副调研员、副处长。

他在2012年至2018年间，历任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处副处长、农村中小金融机构监管一处副处长；2018年10月任中国银保监会河南监管局副处长级干部；2019年4月至2020年10月任中国银保监会河南监管局农村中小银行机构监管处副处长、三级调研员、二级调研员。

杜其文在2020年10月至2022年7月间任中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员；2022年7月至今任中国银保监会河南监管局案件稽查处二级调研员。

在此之前，已有七名河南金融监管人员先后被查，他们分别是7月29日通报被查的中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴，中国银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军，和中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺。

河南银保监局一级巡视员李焕亭于7月24日通报被查，中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军和河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰则于上周五（5日）通报被查。

在上述人员中，有多人曾负责村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构的市场准入、非现场监管和现场检查工作等，也有人所在的部门牵头负责与当地金融监管机构及有关部门的金融监管协调。

河南村镇银行取款难事件上月曝光后引发多方关注。河南已陆续开展相关垫付工。目前已开展到第四轮村镇银行客户本金垫付，自星期一（8日）起对四家村镇银行客户单人金额15万（人民币，下同，约3万新元）至25万的开始垫付。