中国规定外籍华人博士可申请永久居留

中国国家移民管理局星期四（11日）宣布，为吸引外籍高层次人才来华创新创业，外籍华人博士可申请在华永久居留。

据每日经济新闻和香港01报道，中国国家移民管理局将根据2019年8月1日实施的12项移民出入境便利政策措施，具有博士学位、在中国境内工作的外籍华人，可向公安机关出入境管理部门申请在华永久居留，其外籍配偶和未成年子女可随同申请。政策将在全国范围内实施，无地域限制。

申请者须提交工作单位，体检证明，博士学位证书，无犯罪记录证明，外籍华人证明等文件，其外籍配偶和未成年子女可随同申请。

近年各国为抢人才不断祭出各种新政，中国国家移民管理局此次发布新政，留住在中国境内工作的外籍华人博士。

为吸引更多的海外高层次人才和创新创业团队集聚北京，2016年，北京中关村先行先试外籍人才直申中国永久居留权政策。外籍华人博士可直接申请长期居留和永久居留，外国留学生可在中关村实习、兼职创业等20项出入境政策措施于2016年3月1日正式实施。

中关村是中国第一个国家自主创新示范区和第一个国家人才特区。当时推出专门针对外籍华人长期居留和永久居留的便利政策：在中关村创业的外籍华人不受60周岁年龄限制，可凭工作许可和雇主担保函件直接申请五年有效的工作类居留许可，也可凭创业计划直接申请五年有效的私人事务类居留许可。