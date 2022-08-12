台同志游行因被要求名称换掉“台湾”而停办

台湾同志组织星期五（8月12日）宣布停止举办原定在高雄举行的世界同志游行（WorldPride），原因是授权方要求活动以主办城市命名，取代“台湾”。

台湾世界同志游行筹备委员会在面簿上称，委员会连同台湾外交部和活动授权方国际同志游行组织（InterPride）在2021年11月16日开会协商命名问题最终达成共识，同意以英文词Taiwan为名，但InterPride过后突然要求只能以城市为名，更换活动名称为Kaohsiung。

委员会说：“InterPride对台湾的认知落差、于命名议题上的反复、对筹办团队与台湾市场的质疑等种种原因，经审慎评估，认为如活动继续进行将可能损及台湾与台湾同志社群利益，因此决议于签署合约前终止此项计划，向大家承认失败并委员会总辞负责。”

台湾外交部在官网上发布新闻稿，对于筹备委员会停办活动深表遗憾，并指InterPride基于政治考量，单方推翻双方共识，破坏彼此合作信任关系导致破局，不但不尊重台湾权益及各项努力、伤害亚洲广大同志社群，也与InterPride组织追求的进步价值背道而驰，甚为遗憾。

据路透社报道，这项活动原定2025年在高雄举办。InterPride尚未就路透社的置评请求做出回应。