港政府再次下调全年GDP预测 或呈负增长

香港政府公布第二季度经济增长，并再次下调全年本地生产总值（GDP）预测。

据香港政府统计处官网星期五（8月12日）公布数据显示，香港经济在第二季有所改善，但程度不及预期。实质本地生产总值按年计跌幅为1.3%，按季反弹1.0%，2022年经济增长预测向下修订至-0.5%至0.5%。

数据显示，香港本地生产总值在2022年第二季较上年同期实质下跌1.3%，而第一季的跌幅为3.9%；经季节性调整而作相连季度比较的本地生产总值，在2022年第二季较第一季实质上升1.0%；按本地生产总值各个主要组成部分分析，私人消费开支在2022年第二季与上年同期比较实质轻微上升0.1%，而第1一季则下跌5.8%。

据星岛网报道，香港政府解释称，各项外围负面因素急剧恶化，特别是环球通胀高企，以及多家主要央行加大力度收紧货币政策，严重削弱环球增长。展望未来，外围环境显著恶化将严重影响香港的出口表现，但最近对访港旅客检疫及检测安排的调整应有助服务输出。

政府称，只要疫情维持受控，本地经济活动应会进一步恢复，但金融状况收紧可能对需求有所抑制。

香港政府在年初《财政预算案》中公布的年度GDP增长预测为2%至3.5%，不过鉴于第一季表现逊于预期，同时考虑到出口前景恶化但本地经济活动应会逐步恢复，于5月向下修订至1%至2%；此次为今年第二次向下修订。