杭州国企领导沉迷赌博：年薪负担不起一晚赌资

中国浙江省纪委省监委刊文揭示了杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司原副总经理任活如何走向犯罪。该国企领导沉迷赌博，年薪甚至负担不起一晚上的赌资。

据澎湃新闻报道，浙江省纪委省监委刊文《嗜赌成瘾被围猎 亲清不分陷囹圄》称，任活长于普通干部家庭，性格大大咧咧，做事控制欲强，哥们义气横生，从大学时代开始，就爱打牌，很享受用他的“头脑”来控制牌桌的“快乐”。

走上国企领导岗位后，由于手中有权，围在任活身边鞍前马后的“朋友”越来越多，他与他们都亲密无间，俨然成为了国企“大佬”。

任活自述：“有些管理服务对象赌的金额比较大，跟他们玩了之后我输赢的金额也越来越大，最厉害的一次一晚上就输了六七十万元，刺激带来的兴奋，让我很快就赌上瘾了。”任活个人的年薪甚至还承受不起一晚上的赌资。于是别有用心的管理对象就会帮他出钱，帮他还账，拉他下水，来帮他们谋利。

文章透露，2014年起，任活的职务频频升迁，他身边的老板“朋友”也越来越多。一名从事水电安装分包工程的个体经营户楼某某，当起了任活的“钱袋子”。在任活受贿的520余万元（人民币，下同，约105.78万新元）中，几乎一半来自楼某某。

任活随后在工程管理、项目招标、承接业务等多个事项上对老板朋友们给予照顾。作为回报，2006年至2021年期间，任活先后索取或收受他人贿赂合计人民币527万余元。

2021年11月，任活受到开除党籍、开除公职的处分。2022年3月28日，任活因犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元，名下诸暨某房屋及车库，予以没收，上缴国库；其余非法所得350万余元，予以追缴。