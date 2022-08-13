西藏日喀则市卫健委主任等五人被免职

中国西藏日喀则市卫生健康委员会党组书记、主任等五名官员，因冠病疫情防控工作落实不到位被免职。这是西藏本轮疫情发生后，首次问责干部。

据“日喀则新闻中心”微信公号星期五（8月12日）发布的消息，被免职的五名官员包括，日喀则市卫生健康委员会党组书记、副主任邓科，市卫生健康委员会党组副书记、主任普次，桑珠孜区委副书记、区长普琼，吉隆县政府党组成员、副县长普琼，仲巴县政府党组成员、副县长白珍。

中国疫情近日再度升温，其中西藏疫情备受关注。

西藏自治区党委书记王君正8月8日在疫情防控工作推进会上提到，“严肃工作纪律，加强督导检查，对履职不力、工作无序、进展迟缓导致疫情失控的，严格问责追查。”

8月11日，王君正又在自治区党委常委会（扩大）会议上要求，“加强督导检查，对推诿扯皮、形式主义、官僚主义导致疫情蔓延的，依法依规进行严惩，确保党中央和自治区党委关于疫情防控决策部署落地见效。”

除了上述五人被免职之外，经西藏自治区党委研究决定，由日喀则市委副书记、政法委书记、市公安局党委书记葛庆敏兼任桑珠孜区委书记，提名巴桑旺堆为桑珠孜区区长候选人；经日喀则市委研究决定，市委常委、秘书长陈钢兼任市卫生健康委员会党组书记、副主任，提名巴桑片多为市卫生健康委员会主任人选，提名德吉为桑珠孜区常务副区长人选。