中国解放军派九支队伍赴五国参加国际军事比赛

根据中共中央军委训练管理部有关部门消息，“国际军事比赛-2022”将于8月13日至27日举行。中国解放军将组成九支参赛队，分别赴俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦五个国家参加九项比赛。

综合解放军报和“学习军团”消息，根据赛事安排，今年的比赛共设36个项目，由中国、俄罗斯、伊朗等12个国家共同承办，共有37个国家（地区）军队的270余支队伍参赛。

中国赛区今年分为陆军和海军两个赛场。中国陆军将在新疆库尔勒承办并参加“苏沃洛夫突击”步战车组比赛、“安全路线”工程兵扫雷专业比赛，中国海军将在山东青岛承办并参加“海洋之杯”水面舰艇专业比赛。俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等四个国家派出代表队赴华参赛。

在国外赛区，中国军队今年组成九支参赛队，分别赴俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦五个国家参加九项比赛。

其中，陆军项目队五支，赴俄罗斯参加“坦克两项”坦克车组比赛、“厄尔布鲁士之环”山地步兵分队比赛、“汽车能手”汽车兵综合技能比赛，赴哈萨克斯坦参加“战术射手”实用射击比赛，赴伊朗参加“狙击边界”特种兵狙击手比赛；

海军项目队一支，赴伊朗参加“深海”潜水员比赛；空军项目队一支，赴阿尔及利亚参加“空降排”空降兵分队比赛；火箭军项目队一支，赴乌兹别克斯坦参加“安全环境”核生化侦察班组比赛；战略支援部队项目队一支，赴哈萨克斯坦参加“子午线”军事测绘比赛。

据了解，中国军队今年出国参赛队员共205人，已于8月6日前全部抵达相关国家赛区，并展开了适应训练。

此外，应委内瑞拉军方邀请，中国军队还将派出观摩团赴委观摩“边境狙击手”比赛。

