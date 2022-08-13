河南郸城县公交运营困难全部停运

网传河南周口市郸城县公交公司星期五（8月12日）发布通告称，因经营困难，导致城市公交全部停运。该公司工作人员当晚受访证实，公司现确实经营困难，目前，郸城县公交已经全部停运。

根据极目新闻报道，网传截图显示，郸城县公交公司发布停运通知：“因经营困难，驾驶员工资连续几个月发不上，导致城市公交全部停运，请大家谅解。”

郸城县公交公司一名工作人员星期五晚表示，当天他们确实发布了停运公告，但现在已经删除。停运会不会恢复、什么时候能恢复，还要等领导和上级部门通知。

另一名工作人员说，目前郸城县的公交车确实都停运了，包括他在内的工作人员全部休息了，正在等公司的通知。他介绍，当地有关部门承诺的补贴迟迟没有发，司机要工资都拿不出钱来，现在公司资金都是个人在垫付，已经垫付不起了，所以选择停运。

据天眼查资料，郸城县公交公司系自然人投资或控股的有限责任公司，成立于1998年，其经营范围包括县内班车客运、城内客运、城乡客运、出租汽车服务等等，目前经营状态仍未开业。

据了解，这不是郸城县公交第一次出现停运情况。据大河报今年7月20日报道，7月郸城县公交公司也曾发通知称，因运营困难亏损严重，驾驶员离职较多，部分线路很难坚持运营，故暂停运营公交3号线和6号线。当时，郸城县公交公司的一位负责人表示，乘车的人少，有关部门该发的补贴没有发，导致司机的工资发不下来，“人家都不愿意干。”

郸城县一名商户星期五晚告诉媒体，他已经看到公交停运的消息。县城的公交线路已经运营了五六年，此前他家门前常常有公交驶过，但最近一段时间以来少了许多。

该商户说，公交停运对自己的影响不大，“因为县城也不大，我都是骑电动车来回的。但对很多年纪大的人来说，肯定有影响，老百姓坐公交车还是比较多。”

郸城县政府工作人员12日晚回应媒体询问时表示，不清楚此事，要跟宣传部了解情况。郸城县交通局的电话则无人接听。周口市政府接线员则表示，此事要向郸城县政府咨询。