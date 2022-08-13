白宫：美中元首会晤时间地点尚未敲定

白宫印太事务协调员坎贝尔称，美中两国尚未敲定元首会晤的时间和地点。他同时也说，华盛顿很快将公布与台湾进行贸易谈判的细节，报道指出，此举可能会进一步加剧美国众议院议长佩洛西访台及此后解放军演习引发的紧张局势。

《华尔街日报》早前引述未具名知情人士称，中国官员正在为国家主席习近平今年11月出访东南亚期间与美国总统拜登当面会晤做准备，地点可能是印尼巴厘岛的20国集团领导人峰会或之后泰国曼谷亚太经合组织峰会期间。

彭博社在报道中说，在最近一次通话中，拜登和习近平指示各自团队为他们可能的会晤做准备，但坎贝尔表示，双方尚未敲定时间和地点。

坎贝尔星期五（8月12日）还对记者表示，白宫正在为美台贸易谈判制定一个雄心勃勃的路线图，并打算在未来几天公布。

美国贸易代表办公室6月宣布与台北启动一项新的经济倡议，并表示谈判的目标是在监管实践、农业和数字贸易等领域取得“具有经济意义的成果”。

中国解放军上周在台湾周边进行一系列军事演习作为对佩洛西访台的回应。

坎贝尔说，中国大陆对台湾“施加了更大压力”，美国预计这一做法在未来数周乃至数月将持续。“目的很明确——恐吓和胁迫台湾，破坏它的韧性” 。

坎贝尔说，美国的反应不会是“本能或下意识的”，但拜登政府不会停止自由航行行动，包括未来几周穿航台湾海峡的举动。

坎贝尔还表示，白宫敦促北京重新开放上周关闭的合作沟通渠道，包括在气候问题上重开对话大门。