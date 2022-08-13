湖北要求将符合条件创业失败大学生纳入相应救助范围

湖北省人民政府办公厅印发通知，提出大学生创新创业在居住地参加基本医疗保险不受户籍限制。应及时将符合社会救助条件的创业失败大学生，按规定程序纳入相应的救助范围。

根据澎湃新闻报道，湖北印发的《关于进一步支持大学生创新创业若干措施的通知》提到， 在校大学生及毕业五年内的高校毕业生初次创业租用经营场地，有条件的地方可给予场地租金等补贴，补贴期限不超过三年，补贴标准由各地自行确定。政府投资开发的孵化器等创业载体应安排30%左右的场地，免费提供给高校毕业生。

通知指出，毕业五年内的高校毕业生，在省内初次创办小微企业、个体工商户、民办非企业单位、农民专业合作社等，经营六个月以上且带动就业两人以上的，给予一次性创业补贴5000元（人民币，下同，约1000新元）。毕业年度高校毕业生从事个体经营，符合规定条件的，在三年内按每户每年14400元为限额依法享受税收减免。

此外，通知要求，发挥各级创业投资引导基金作用，大力发展天使投资、风险投资等，鼓励各类创投机构投资扶持处于种子期、初创期的大学生创业企业。将小微企业创业担保贷款最高额度提高至500万元，对贷款超过300万元的部分，各地可根据实际情况安排贴息，省级财政统筹按照各地当年新发放创业担保贷款规模的1%奖补。对招用高校毕业生等人员就业的小微企业，未达到创业担保贷款招用人员规定比例的，可根据新招用符合条件人数按每人10万元的额度申请创业担保贷款。有条件的地方可加大个人创业担保贷款贴息力度。

通知还提出，持续实施大学生创新创业训练计划，每年遴选支持5000项国家级、省级大学生创新创业训练项目。