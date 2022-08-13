富力地产前7个月销售额同比降61.27%

富力地产星期五（8月12日）披露7月份销售情况。数据显示，公司7月份总销售收入约19亿元（人民币，下同，约3.86亿新元），同比下降76.82%；销售面积约145600平方米，同比下降76.22%。

根据澎湃新闻报道，截至今年7月底，富力地产总计销售收入约284亿元，同比下降61.27%；销售面积达2179200平方米，同比下降60.11%。

富力地产此前披露的2021年报告数据显示，2021年公司的合约销售总额为1202亿元，销售总建筑面积941万平方米，总营业额跌至762亿元，毛利亏损21.67亿元，公司所有者应占亏损164.69亿元，毛利率为13.9%，而2020年为25.2%，年度亏损163.53亿元，现金及现金等价物约62.58亿元，受限制现金约148.45亿元。

截至2021年末，公司的借款总额约1288亿元，减幅达35%，2021年全年借款总额下降309亿元，净负债比率为130%。

债务方面，富力地产在一年内、一年至五年内及五年后到期的分别占负债总额的48%、38%及14%。年内偿还的银行贷款为292.4亿元，而新增银行贷款为90亿元。

在资金紧张的情况下，2021年富力地产新增土地资本开支总额仅为30亿元，较2020年减少80%。尽管新增土地的资本开支有所减少，该集团表示，仍有大量可供开发土地储备总可售面积共4997万平方米，足以应付未来数年所需。预计集团所持有的丰富土地储备资源于未来数年可产生7131亿元的可销售资源。

富力地产表示，为克服经营状况中的潜在波动，集团将专注于物业预售，作为产生流动资金的主要动力，从而维持稳定的经营现金流。2022年，集团有超过200个预售项目，预期带来2200亿元的可售资源。

截至8月12日收盘，富力地产报每股1.62港元，涨幅6.58%。

