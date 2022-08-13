山西省发改委主任李晋平被查

中央纪委国家监委网站星期五（8月12日）晚援引山西省纪委监委消息，山西省发展和改革委员会党组书记、主任李晋平涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年58岁的李晋平是山西灵石人，在职博士研究生学历，1995年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作。

李晋平历任山西潞安矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，山西省工业和信息化厅党组书记、厅长，山西转型综合改革示范区党工委书记、管委会主任。2021年9月，任山西省委财经委员会办公室第一副主任，山西省发展和改革委员会党组书记、主任。

值得注意的是，同一时间，中央纪委国家监委网站还发布了另一条援引自山西省纪委监委消息：山西转型综合改革示范区党工委副书记、管委会副主任董良涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年58岁的董良是河南鹿邑人，在职研究生学历，1984年3月加入中国共产党，1984年8月参加工作。

董良历任太原经济技术开发区管委会副主任、太原武宿综合保税区专职副主任，山西转型综合改革示范区党工委委员、管委会副主任。2021年8月，任山西转型综合改革示范区党工委副书记、管委会副主任。

简历显示，在李晋平去年9月调任山西省发展和改革委员会党组书记、主任之前，他和董良在山西转型综合改革示范区共事多年。

据山西综改示范区管委会官网介绍，建设山西综改示范区是省委省政府作出的重大决策。示范区位于太原都市区的核心区域，横跨太原、晋中两市，由太原高新技术产业开发区、太原经济技术开发区、太原武宿综合保税区、晋中经济技术开发区4个国家级开发区，太原工业园区、山西榆次工业园区、山西科技创新城3个省级开发区以及山西大学城产业园区，共8个产学研园区整合而成，并向南、向北建立扩展区，总规划面积约600平方公里。

2017年2月25日，中国共产党山西综改示范区工作委员会、山西综改示范区管理委员会在太原揭牌。

上述被查两人中，李晋平长期在山西大型国有煤矿企业任职，曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

丰富的煤矿企业任职经历，也让李晋平获得了"中国煤炭工业双十佳矿长"、"中国煤炭工业科技进步有功人员"、"山西省十大杰出青年"、"山西省杰出青年企业家"、"三晋功勋企业家"、"山西省跨世纪杰出人才"、"山西省优秀科技工作者"、"山西省青年职工十佳管理创新能手"等多项荣誉称号。

