上海一足浴店涉多例感染者 五人被刑事立案侦查

上海一家足浴店负责人擅自开展经营活动，员工委托朋友代做核酸，三人被刑事立案侦查；同时，两名曾到店的男子核酸阳性却隐瞒去过足浴店行程轨迹，也被刑事立案侦查。

上海市警方微信公号“警民直通车-上海” 星期五（8月12日）发布通报称，徐汇区卫强足浴店三名相关工作人员被公安机关刑事立案侦查。

通报称，卫强足浴店负责人汪某粉在疫情防控阶段未严格落实疫情防控措施，于8月1日起擅自开展经营活动，导致疫情传播，造成严重后果。

卫强足浴店员工沈凤某和沈焕某，在明知自己有感冒症状可能感染冠病病毒的情况下，委托朋友陈某某代做核酸检测。陈某某持两人的核酸码截图于8月9日、10日晚先后为两人代做核酸检测。后沈凤某、沈焕某被检测出核酸阳性，造成疫情传播。

目前，警方以涉嫌妨害传染病防治罪对上述卫强足浴店三人刑事立案侦查；对陈某某处以行政拘留十日的处罚。

另据上海市公安局官方微博星期五晚通报，两名男子核酸阳性却刻意隐瞒去过足浴店行程轨迹，被闵行警方刑事立案侦查。

警方通报称，56岁男子赵某某、43岁男子陈某某8月10日在核酸筛查中被发现呈阳性。在接受流调过程中，两人均刻意隐瞒去过徐汇区卫强足浴店的行程轨迹和所接触人员，对疫情流调排查造成严重影响。

此前据“上海发布”微信公号消息，上海市11日新增本土确诊病例两例和无症状感染者五例，其中一例确诊病例和四例无症状感染者在隔离管控中发现。

流调显示，七名阳性感染者均有在同一相对密闭空间的暴露情况，存在明确流行病学关联，这一相对密闭空间即为徐汇区卫强足浴店。