中国国务院联防联控机制派工作组赴新疆指导疫情防控

中国国务院应对冠病疫情联防联控机制综合组星期五（8月12日）派出工作组到新疆指导疫情防控工作。工作组组长、中国卫生健康委副主任雷海潮指出，要坚决果断、以快制快推动各项工作，扎实做好风险区域严格管控和一线工作人员闭环或封闭管理，切实将内外部人员的不必要流动调降下来。

根据“天山网”微信公众号消息，工作组当天抵达乌鲁木齐后与自治区进行了工作对接。雷海潮在讲话中指出，自治区和兵团要深入贯彻落实中共中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针，压实地方各级责任，健全地州市为主、部门混编的并联协同工作体系，加强兵地统筹调度；坚决果断、以快制快推动各项工作，扎实做好风险区域严格管控和一线工作人员闭环或封闭管理，切实将内外部人员的不必要流动调降下来。

雷海潮还说，要发挥核酸筛查能力优势，做到风险人群一天一轮全员检测，应检尽检、尽早发现；深入细致排查风险人员和点位，强化工地、市场、养老院等人员密集场所和重点部位管控，避免出现疫情放大器；各地要做好应急处置准备工作，严格无疫地区监测预警和风险排查，努力做到疫情波及范围不再扩大并力争尽快缩小；切实保障群众基本生活物资供应及看病购药需求，对滞留游客安排安全有序离疆方案；各环节都要争分夺秒，提高处置效率，尽快实现社会面清零目标。

新疆自治区党委书记、自治区冠病疫情防控工作领导小组组长马兴瑞在工作对接会上作了表态发言，并在自治区疫情防控工作领导小组会议上就落实工作组要求作了安排。

他指出，各地各部门特别是各级党政领导要以更加强烈的使命担当、采取更加坚强有力的举措，把疫情防控作为当前压倒一切的头等大事，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，尽锐出战、从严从紧、攻坚克难，努力推动实现社会面清零目标。

马兴瑞强调，要强化责任落实，凝聚强大合力。各级主要领导要把心思和精力切实集中到疫情防控上来，亲自研究、靠前指挥、勇挑重担，研判疫情发展态势和防控处置效果，谋划管用有效办法；各级领导小组和指挥部要发挥中枢作用，加强信息、力量、行动协调统一；各地各部门要履职尽责，抓好本地、本行业、本系统防控，推动各项措施落细落实。要强化系统作战，做到高效统筹。坚持全区“一盘棋”、兵地“一盘棋”，加强区、地、县联防联控机制协同联动，抓好地域、资源、任务统筹，落实差异化精准防控，实行分区分级、分类分时的圈层管理，统筹区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理，科学精准高效推进各项工作。要强化措施落地，确保有力有效。

马兴瑞要求，坚决管住风险区域人员流动，高效开展全员高频次核酸检测，加强风险人员闭环管理和社会面精准管控，做到应隔尽隔、不漏一人；抓好重点群体和医院、隔离点、养老福利机构等重点场所防控，全力以赴守住点、阻断链、管住面，保障好群众基本生活、看病就医、必要出行等需求，筑牢联防联控坚固屏障。要强化能力提升，练就过硬本领。夯实基层基础、充实防控力量，加强第九版防控方案宣传培训，推动群专结合、群防群控；落实“即采、即送、即检”要求，切实提高核酸检测质效；提高数据采集、传输、分析等能力水平，推动精准分析、科学研判、高效处置；加强流调追踪、预防救治、服务保障等专业化队伍建设，不断增强疫情防控科学性、针对性、有效性。

根据中国卫健委消息，中国星期五（8月12日）新增2005例感染者。其中本土病例646例，包括海南594例，新疆2例。本土无症状感染者1359例，包括海南832例，新疆334例。