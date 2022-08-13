深房中协发布“零首付”风险提示：大大增加利息月供负担

深圳首个住宅盘“0首付”购三房的营销活动刚推出就被房管部门叫停。深圳市房地产中介协会星期五（8月12日）晚发布郑重提示，指出“零首付”不仅不能从根本上解决购房者资金短缺问题，还须借助于首付款高息垫付、虚高评估价骗贷等非常规操作实现，从而大大增加消费者贷款利息及按揭月供款的负担。

根据21世纪经济报道，楼盘“0”首付的具体操作方式是：首先由购房者先交定金10万元（人民币，下同，约2万新元）给开发商，然后第三方借给购房者最高100万元作为首付款。客户收到款需要先还10万元，购房者再通过五年分期把“首付”还清。相当于首期款只需要付20万。



深圳市房地产中介协会发布关于《关于警惕“零首付”购房风险的郑重提示》。提示中写道，“零首付”不仅不能从根本上解决购房者资金短缺问题，还须借助于首付款高息垫付、虚高评估价骗贷等非常规操作实现，从而大大增加消费者贷款利息及按揭月供款的负担。

“零首付”涉及的部分违规操作，无法在合同中明确约定（即使约定，其有效性也难被法律认可），一旦房地产企业无法兑现承诺，或给消费者造成经济损失，消费者将难以依法追责索赔、“零首付”和低首付还有被银行拒贷和违约风险，届时，不仅要面临官司，拿不到房，还要耗费很大的精力。

报道指出，上述涉事楼盘为信城缙悦城，位于深圳龙岗区龙岗街道。深圳市房地产信息平台显示，该项目开发企业为深圳市深润川实业有限公司（下称深润川），物业管理公司为深圳市信城物业管理有限公司。今年3月29日和7月21日，信城缙悦城4栋楼两次获批预售许可证，将推出建面78至96平方米全南向三房，备案均价约每平方米39500元，总价约一套288万元。

有中介人士透露称，此次“0首付”活动仅限信城缙悦城4栋楼，活动时间是8月11日至8月14日，所谓的“0首付”实际就是首付分期付款。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，从本质上说，此类操作是属于房企提供的首付分期优惠政策，其和传统的首付纪律明显不相符合。“首付分期卷土重来，也是因为房企从项目营销的角度为购房者增加首付的支付能力。但是从当前各地情况看，无论是零首付还是低首付，基本上都会被叫停。”

深圳住建局平台显示，目前上述楼盘的房源均已被“分局锁定”，而这意味着房屋处于限制状态或开发商存在违规行为，导致售房系统被区局锁定。

