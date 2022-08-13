蔡英文揭牌研发中心 宣布“无人机国家队”成立

台湾总统蔡英文星期六（8月13日）上午到嘉义县为亚洲无人机AI创新应用研发中心揭牌，宣布“无人机国家队”成立。蔡英文说，俄罗斯入侵乌克兰的战争中让全世界看到无人机的重要性，面对国际情势瞬息万变，台湾积极提升国防自主及不对称战役量能，在“国机国造、潜舰国造状况下，无人机是我们发展的重点”。

根据联合报报道，蔡英文说，目前政府正在研拟台湾无人机产业发展方案针对技术验证、市场、人才规划发展策略，交通部也在今年3月带领业者成立台湾无人机大联盟，结合无人机技术研究及产官学研能量，协助政府推动无人机产业发展，并且扩展到更多层面的应用。

她说，今天是政府投入无人机产业重要的里程碑，很高兴看大家一起为亚洲无人机AI创新应用博览会揭牌，“我们要共同见证无人机起飞历史性的一刻”。

蔡英文说，记得去年她也到这里，无人机应用研发中心正在建置，现在在中央、嘉县共同努力下已经顺利完整，将会是台湾最完整、最优质的无人机产业聚落，近年来无人机的运用从休闲娱乐延伸到商业、农业、国防等高功能的领域。

她表示，从国外发展的经验知道，无人机需要专属的场域，嘉义县有完整的山海平原跟多元的地形及宽阔的地，是发展无人机最重要的环境，研发中心目前已有20家厂商及单位进驻，未来嘉义县将成为无人机重要的测试场域。

从民雄航太园区的新创量能到太保研发中心的测试、检验，到义竹的载具测试，蔡英文说，相信中央资源的挹注，加上国家级技术、嘉县优良的环境，将打造出“台湾无人机国家队”。